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Арцыбашев выступил с последним словом в рязанском суде
Он заявил, что позиция прокурора и потерпевшего слишком строга к нему, потому что он оказывал содействие следствию.

Владимир Арцыбашев сказал свое последнее слово на заседании по делу о мошенничестве с коммунальной техникой. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо в пятницу, 9 августа, из зала суда.

Последнее слово Арцыбашев начал с перечисления своих заслуг, опыта и знаний. Он отметил, что все его усилия в жизни были направлены на усовершенствование системы ЖКХ, как в Ростове, так и в Рязани. Рассказал, что по его инициативе, в городе начали высаживать более подходящие деревья.

«Я всегда был сторонником большой семьи, поэтому воспитываю ребенка, внуков. Мои дети рядом со мной. Мой возраст и болезни страшат меня. Я понимаю, что в условиях лишения свободы перестану быть полезным окружающим» , — рассказал подсудимый.

Он заявил, что позиция прокурора и потерпевшего слишком строга к нему, потому что он оказывал содействие следствию.

Помимо этого, Арцыбашев рассказал, что возмещает ущерб, который нанес и понимает, что он должен быть пропорционален содеянному.

На заседании стало известно, что приговор по делу огласят сегодня, 9 августа.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Подробности в сюжете.