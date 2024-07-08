Бывшему советнику вице-губернатора Арцыбашеву грозит четыре года лишения свободы

Прения сторон состоялись в понедельник, 8 июля.

В понедельник, 8 июля, в Железнодорожном районном суде прошли прения сторон по делу о мошенничестве в закупке коммунальной техники. В них участвовал бывший советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев и гособвинитель.

Прокуратура заявила, что Арцыбашев виновен, так как осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления последствий и действовал с прямым умыслом. С июля по декабрь 2020 года советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев в составе организованной группы совместно с экс-начальником управления благоустройства администрации Юрием Фурфураком, менеджером ООО «Меркатор Холдинг» Артуром Сидоровым, гендиректором ООО «ФГК» Евгением Алексеевым и иными должностными лицами похитили из бюджета Рязанской области и города 15 млн 734 тысячи 16 рублей.

В принятии решения судом прокуратура просила учесть смягчающие обстоятельства: возраст Арцыбашева, явку с повинной, малолетнего ребенка на содержании, состояние здоровья, признание вины и раскаяние. Также гособвинитель считает, что выплаты на протяжении семи месяцев несоразмерны сумме, которую нанесли все виновные по делу. Эти данные не дают основания для признания смягчающих обстоятельств.

Прокуратура запросила четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей. Также попросила засчитать в срок время, которое он отсидел в СИЗО (день за день, — прим.ред.) и под домашним арестом (два дня ареста за день, — прим.ред.).

Представитель потерпевшего поддержал прокуратуру.

Адвокат Арцыбашева не согласился с прокуратурой и попросил суд смягчить срок. Как отметила защита, с самого начала заведения уголовного дела Арцыбашев явился с повинной, сотрудничал со следствием и дал показания на всех лиц по закупке. Также бывший советник вице-губернатор сейчас продолжает восстанавливать определенные вехи в деятельности администрации и области, участвует в следственных действиях по другим делам. Защита просила назначить минимальное наказание с учетом всех достижений, отсутствия судимости и ухудшающегося состояния здоровья.

Сам Арцыбашев признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Он поддержал слова адвоката и просил назначить ему минимально-возможный срок без реального лишения свободы.

Кроме того, защита снова предоставила суду чеки о возмещении ущерба региону Арцыбашевым. С конца 2023 года он заплатил уже более 20 тысяч рублей.

Последнее слово назначили на 22 июля в 12:00.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд. Подробнее в сюжете.