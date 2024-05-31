Прокуратура запросила 15,7 млн с участников дела о закупке коммунальной техники

Известно, что с декабря 2023 года Арцыбашев уже внес 18 тысяч рублей.

В пятницу, 31 мая, на заседании в Железнодорожном районном суде стало известно, что прокуратура потребовала выплатить 15,7 миллионов рублей семь участников дела о закупке коммунальной техники.

В начале заседания было заявлено, что прокуратура подала гражданский иск о взыскании с бывшего советника вице-губернатора Владимира Арцыбашева, замначальника отдела по благоустройству города Марии Гермони, бывших заместителей начальника управления благоустройства Анны Мелешко и Татьяны Астафьевой, гендиректора ООО «ФГК» Евгения Алексеева, начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Юрия Фурфурака и менеджера «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова 15 млн 734 тысяч 16 рублей.

Защита Арцыбашева отметила, что данное преступление было совершено группой лиц, организатором которого был Греков. Соответственно гражданский иск должен быть удовлетворен в солидарном порядке, после установления вины всех учавствовавших. Также адвокат отметил, что Арцыбашев не использовал свои должностные полномочия в отличии от других участников дела.

Кроме того, стало известно, что возмещать ущерб Арцыбашев начал с декабря 2023 года по три тысячи рублей с пенсии на счет министерства ТЭК и ЖКХ. То есть за полгода он уже внес 18 тысяч рублей.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города приобрела шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд.

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