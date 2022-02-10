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В Ряжске мужчина угрожал убить топором сожительницу
Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля.

В Ряжске мужчина угрожал убить топором сожительницу. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В полицию обратилась 30-летняя женщина.

По ее словам, она в понедельник, 7 февраля, находилась в доме на улице Рабочих. К 20:00 пьяным вернулся ее сожитель. Они поссорились на почве ревности.

По предварительным данным, женщина решила уйти из дома, чтобы переждать, пока все успокоится. Однако мужчина бросился за ней. На террасе он взял топор и начал угрожать убийством.

Конфликт пресекли приехавшие полицейские.

Отмечается, что 29-летний мужчина, зарегистрированный в Подмосковье, в последнее время жил в Ряжске. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.