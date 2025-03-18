В Рязанской области осудили двух человек, убивших и закопавших женщину

6 июля 2023 года в селе Лакаше Спасского района между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности. По данным регионального следкома, мужчина попытался задушить женщину, а затем попросил знакомую, в чьем доме они находились, принести какой-нибудь тяжелый предмет. Хозяйка дома дала мужчине кувалду, которой он нанес сожительнице несколько ударов по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Тело потерпевшей сообщники вывезли на тачке за пределы домовладения и закопали, замаскировав захоронение сеном. Вещи убитой сожгли. Кроме того, мужчина похитил более 60 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшей. Несколько месяцев потерпевшая числилась пропавшей без вести, ее сожитель пояснял, что якобы летом они расстались и местонахождение женщины ему неизвестно. Однако преступление было раскрыто. Сожителя потерпевшей и его знакомую задержали. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине — в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Рязанской области осудили двух человек, убивших и закопавших женщину. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что 6 июля 2023 года в селе Лакаше Спасского района между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности.

По данным регионального следкома, мужчина попытался задушить женщину, а затем попросил знакомую, в чьем доме они находились, принести какой-нибудь тяжелый предмет. Хозяйка дома дала мужчине кувалду, которой он нанес сожительнице несколько ударов по голове.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Тело потерпевшей сообщники вывезли на тачке за пределы домовладения и закопали, замаскировав захоронение сеном. Вещи убитой сожгли.

Кроме того, мужчина похитил более 60 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшей.

Несколько месяцев потерпевшая числилась пропавшей без вести, ее сожитель пояснял, что якобы летом они расстались и местонахождение женщины ему неизвестно.

Однако преступление было раскрыто. Сожителя потерпевшей и его знакомую задержали.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине — в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, труп женщины нашли в марте 2024 года. СК публиковал видео допроса.