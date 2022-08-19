В Рязанском районе нашли труп 26-летнего мужчины
Следователи возбудили уголовное дело.
В Рязанском районе обнаружили труп 26-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении
Тело рязанца с признаками насильственной смерти нашли в квартире в селе Высокое в четверг, 18 августа. По данным судмедэкспертизы, мужчина умер из-за телесных повреждений, обусловивших кровопотерю.
Во время следственных действий специалисты установили, что травмы потерпевшему нанес его знакомый 1977 года рождения. Мужчины поссорились на почве ревности. Подозреваемый признался в преступлении. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Расследование продолжается.