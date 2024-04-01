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В Рязанской области задержали двух граждан, причастных к убийству женщины
Труп рязанки обнаружили в земле у села Лакаш Спасского района.

Двух жителей Рязанской области задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщила региональная полиция.

Труп 54-летней рязанки нашли недалеко от села Лакаш Спасского района. Тело с признаками насильственной смерти закопали в поле.

В конце 2023 года в полицию обратилась москвичка. Она рассказала о том, что ее 54-летняя сестра, жившая в Рязани, долго не выходила на связь. При этом заявительница уточнила, что родственница склонна к злоупотреблению алкоголем. Из-за этого она надолго пропадала из поля зрения, однако от нее не было известий несколько месяцев.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД совместно с коллегами из отделов МВД России по Советскому району Рязани и Спасскому району во взаимодействии со следователями регионального Следственного управления Следственного комитета России осмотрели жилище пропавшей рязанки и квартиру, в которой она вместе с сожителем проживала до своего исчезновения. Следов насильственной смерти по адресам они не обнаружили.

Оперативники опросили людей, с кем общалась исчезнувшая рязанка. Выяснилось, что к убийству причастны ее 41-летний сожитель и его 45-летняя приятельница — жительница села Лакаш Спасского района. При проверке сведений в поле у села Лакаш найден труп пропавшей женщины. При осмотре жилища сельчанки нашли следы крови и изъяли кувалду.

Отмечается, что оба фигуранта ранее судимы: мужчина — за хулиганство, кражу и грабеж, женщина — за растрату чужих денежных средств.

По предварительной информации, в июне 2023 года 41-летний рязанец встретился с 45-летней знакомой, с которой работал на одном из городских предприятий. Они уехали в дом женщины в селе Лакаш и начали выпивать. На адрес мужчина позвал свою сожительницу. Во время распития алкоголя случился словесный конфликт. В итоге мужчина с приятельницей начали бить рязанку. По информации Следкома, рязанец попросил у экс-коллеги тяжелый предмет. Хозяйка дома принесла кувалду. После этого мужчина ударил сожительницу предметом по голове. От полученных травм рязанка умерла. Тело вынесли в поле и закопали, замаскировав сеном. Вещи убитой сообщники сожгли. После этого экс-сослуживцы вернулись к распитию алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемых взяли под стражу.