В Ряжске пьяный мужчина до смерти забил знакомого деревянным брусом

Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

В Ряжске пьяный мужчина до смерти забил знакомого деревянным брусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, ранее судимый 70-летний мужчина пришел в гости к своему 53-летнему знакомому для распития спиртных напитков. На почве ревности между мужчинами произошел конфликт. Пьяный гость взял деревянный брусок и нанес один удар в область головы хозяина дома. Тот скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.