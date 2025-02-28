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Рязанец избил мужчину деревянным черенком из-за ревности
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

Рязанец избил мужчину деревянным черенком из-за ревности. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что фигурант на почве ревности нанес потерпевшему множественные удары деревянным черенком, руками и ногами по голове, лицу, туловищу и конечностям.

Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, вызвавшего значительную утрату его трудоспособности (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор в законную силу не вступил.