Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

В последние годы соцсети превратились из места, где можно найти давно забытого одноклассника и посмотреть смешные картинки, в мощнейшие источники информации. Зачастую свидетели происшествий сначала выкладывают фото или видео с места, а потом уже звонят «куда надо». Через считанные минуты материалы оказываются в СМИ, которые максимально раскручивают тему. Ну, а дальше все зависит от случая — некоторые видео забываются уже на следующий день, а другие же вызывают скандалы, гремящие на всю страну.

За примером далеко ходить не надо — видео с застольем в кардиодиспансере попало во все рязанские и некоторые федеральные СМИ. Из-за 40-секундной записи лишились должностей замглаврача и заведующая отделением. История еще не окончена: уволенный врач намерена вернуться на работу, петиция в ее поддержку набрала уже несколько тысяч подписей. RZN.info решил вспомнить несколько скандалов, начавшихся с видео в соцсетях.

Убийство кота петардой

В феврале 2016 года в сети появилось видео, на котором трое молодых людей убили кота , привязав к нему петарду. Ролик вызвал острую реакцию пользователей соцсетей, люди требовали наказать виновников по всей строгости, соответствующая петиция набрала более 25 тысяч подписей. Видео быстро подхватили рязанские и федеральные СМИ.

Полиция сработала оперативно — уже на следующий день участников расправы над животным задержали . Ими оказались судимые жители села Вышгород Рязанского района. Старшему из них 38 лет, остальным — 29 и 28. В 2017 году 28-летнего мужчину осудили за кражу (часть 3 статьи 158 УК РФ), а его приятелей в 2008 году приговорили к девяти годам за разбойное нападение (часть 2 статьи 162 УК РФ).

Задержанные утверждали, что видео записано «примерно 12 лет назад», и они не могут вспомнить обстоятельства произошедшего.

Итоги: Всех подозреваемых пришлось отпустить . Срок давности по статье «Жестокое обращение с животными» составляет два года, а записанное на видео преступление было совершено в 2005-м, за 11 лет до того, как попало в СМИ.

Гигантская очередь в горбольницу №4

В апреле 2016-го в одном из крупнейших городских пабликов появилось видео с очередью за талонами на прием в поликлинике больницы №4. Автора ролика возмутило, что пожилые люди вынуждены в 7 утра стоять на улице, чтобы получить талон на прием. Тогда очередь растянулась от входа в медучреждение до забора.

Итоги: На видео отреагировали в региональном минздраве. В ведомстве заявили, что очередь стала результатом «недочетов в организации записи на врачебный прием». К руководителю применили «меры административного взыскания».

Свою версию произошедшего высказал тогдашний губернатор Олег Ковалев. Он объяснил появление очереди «шантажом колл-центра», через который идет удаленная запись на прием. Политик заявил, что этот центр «начал ломить большие деньги» за свои услуги. У рязанского минздрава запрошенной суммы не оказалось, и тогда контора прекратила запись в поликлинику, вынудив горожан прийти в учреждение в 7 утра.

Видео с маршрутками

Осенью 2017 года СМИ не раз публиковали видео с рязанскими маршрутками — у них отваливались колеса, а водители курили на рабочем месте, попадали в ДТП и дрались между собой. Вспомним о первых двух случаях.

В начале сентября в соцсетях появилось видео с маршруткой №90, у которой во время движения по улице Бирюзова отвалилось колесо .

В конце первого месяца осени рязанцы возмутились видео, на котором водитель маршрутки курит на рабочем месте. В ответ на замечания пассажирки он утверждал, что «еще не на линии», после чего пытался высадить недовольную женщину. Автор видео утверждала, что водитель начал оскорблять ее, угрожал разбить телефон и пытался ударить, однако таких эпизодов на записи нет.

Ролик попал в рязанские СМИ, им заинтересовались городские власти.

Итоги: В ответ на видео с маршруткой, «потерявшей» колесо, на тот момент глава администрации Рязани Олег Булеков поручил перевозчикам усилить контроль за исправностью транспорта. Водителю злополучной маршрутки объявили выговор.

Его коллеге, курившему на рабочем месте, повезло меньше: мужчину оштрафовали . Кроме того, в мэрии предложили провести со всеми водителями маршруток инструктаж «о культуре обращения с пассажирами и категорическом запрете курения в салоне автобуса».

Обращение к президенту жителей Заборья

В сентябре 2017-го жители села Заборье Рязанского района записали видеообращение к президенту России. Они жаловались на руководство санатория «Старица», которое, по их словам, заблокировало проезд к их домам по единственной асфальтированной дороге.

Администрация здравницы, в свою очередь, утверждала , что дорога находится на территории санатория, и местные жители не имеют право проезжать к своим домам через нее. В доказательство руководство «Старицы» приводило кадастровые карты, решение суда и другие документы.

Жители Заборья не остановились на одном видео: в сети вскоре появился ролик, на котором охранники санатория не пропускают «скорую»; запись, на которой, как утверждают ее авторы, директор «Старицы» угрожает оппонентам расправой; а также еще одно видеообращение.

Итоги: Рязанский областной суд встал на сторону «Старицы» и не стал менять решение Советского райсуда, который запретил жителям Заборья ходить по дороге, принадлежащей санаторию. Люди в ответ пообещали продолжить борьбу в Верховном суде, но никакой информации об этом за последующие три месяца не появилось.

В начале ноября власти пообещали проложить для жителей Заборья альтернативную дорогу. После этого скандал стих.

Скандал в старожиловской школе

Закончим статью, пожалуй, самым резонансным видео прошедшей осени. В конце сентября в сети появилось видео , на котором учительница бьет книгой по голове школьника. Случай произошел в селе Истье Старожиловского района. Ролик сразу подхватили СМИ, в том числе всероссийские .

Журналисты узнали, что ранее педагог дважды попадала под следствие за избиение племянника, но оба раза уголовное дело прекращали в связи с деятельным раскаянием подозреваемой. Сама женщина рассказала , что ролик был лишь частью конфликта с учениками, которые, по ее словам, не хотели заниматься и плохо себя вели. Получивший по голове школьник, в свою очередь, признал , что ученики сами спровоцировали конфликт, перестав слушаться педагога.

На инцидент отреагировали губернатор , полиция , прокуратура и следственный комитет . Последний возбудил против педагога уголовное дело .