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20:08, 13 января 2018 3 611
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Завотделением рязанского кардиодиспансера «планирует вернуться на работу» — СМИ 5

Завотделением рязанского кардиодиспансера «планирует вернуться на работу» — СМИ

Уволенная завотделением рязанского кардиодиспансера Лазарева Галина «планирует вернуться на работу». Об этом сообщили в Telegram-канале «Mash».

В сообщении отметили, что она сама написала заявление на увольнение после того, как в сети появилось видео с застольем во время приема пациентов.

Напомним, после проверки главному врачу кардиодиспансера вынесли выговор, уволены заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением.

Рязанцы создали петицию за восстановление Лазаревой в должности. На состояние 20:00 субботы, 13 января, под документом подписались более 4000 человек.


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