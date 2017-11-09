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19:13, 9 ноября 2017 1 239
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Заблокированным жителям Заборья пообещали альтернативную дорогу к домам

Заблокированным жителям Заборья пообещали альтернативную дорогу к домам

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 9 ноября, активисты ОНФ обсудили проблему жителей Рязанского района. Представитель жителей Заборья Мария Фролова рассказала, что с сентября им запретили подходить по дороге, которая принадлежит санаторию «Старица», позже руководство здравницы оградило территорию четырехметровым забором, который перекрыл и единственный путь к водоему.

По словам замруководителя управления Росреестра в регионе Владимира Анашкина, дорога оказалась в частных руках после приватизации.

«Муниципалитет в свое время не поставил публичный сервитут на кадастровый учет и регистрацию», — отметил он.

Жители потребовали установить публичный проход на территории санатория или предложить альтернативный проезд. По их словам, альтернативная дорога сейчас перекрыта газопроводом.

Директор «Старицы» Екатерина Агеева на мероприятие не пришла, но прислала обращение. В нем говорится, что использование территории здравницы посторонними лицами нарушает конституционные права работников санатория и ее посетителей.

Представитель префектуры Советского района Сергей Тарасов отметил, что по словам Агеевой, жители сами отказались от проезда. Он рассказал, что мэрия после совещания решила построить еще одну дорогу напрямую к пляжу.

В свою очередь активисты ОНФ предложили жителям села предоставить возможность передвижения по территории «Старицы» до создания нового проезда. Глава администрации Заборьевского сельского поселения Виктор Сидоров пообещал проложить грунтовую дорогу по альтернативному пути, а газопровод пустить выше в форме буквы «П». Он сообщил, что все работы будут выполнены до конца ноября.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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