Хорошо посидели. После видео с застольем в рязанском кардиодиспансере уволили двух руководителей

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Региональный минздрав отреагировал на видеоролик с застольем врачей в кардиодиспансере. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
После видео с застольем врачей, которые собрались за накрытым столом во время того, как пациенты ждали приема в коридоре, главврачу кардиодиспансера вынесли выговор «за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам».
С занимаемых должностей освобождены замглавврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативном отделением.