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13:28, 11 января 2018 13 292
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Хорошо посидели. После видео с застольем в рязанском кардиодиспансере уволили двух руководителей 6

Хорошо посидели. После видео с застольем в рязанском кардиодиспансере уволили двух руководителей

Региональный минздрав отреагировал на видеоролик с застольем врачей в кардиодиспансере. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

После видео с застольем врачей, которые собрались за накрытым столом во время того, как пациенты ждали приема в коридоре, главврачу кардиодиспансера вынесли выговор «за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам».

С занимаемых должностей освобождены замглавврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативном отделением.


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