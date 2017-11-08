Уголовное дело ударившей школьника учительницы закрыли из-за примирения сторон. Об этом сообщила
Напомним, ученики школы в селе Истье Старожиловского района
Учительницу
В отношении учительницы
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Уголовное дело ударившей школьника учительницы закрыли из-за примирения сторон. Об этом сообщила
Напомним, ученики школы в селе Истье Старожиловского района
Учительницу
В отношении учительницы
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Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.