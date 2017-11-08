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21:35, 8 ноября 2017 766
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Уголовное дело ударившей школьника учительницы закрыли

Уголовное дело ударившей школьника учительницы закрыли

Уголовное дело ударившей школьника учительницы закрыли из-за примирения сторон. Об этом сообщила пресс-служба районного ведомства.

Напомним, ученики школы в селе Истье Старожиловского района сняли на видео учительницу, которая ударила ребенка. По данным источника RZN.info, получивший по голове школьник оказался двоечником.

Учительницу уволили, а роликом заинтересовались полиция и следователи. Также на конфликт отреагировал глава региона Николай Любимов.

В отношении учительницы возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».


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