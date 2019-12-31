Километры гирлянд «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к встрече 2020 года

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
2019 год начался с известия о том, что Рязань
В декабре на Лыбедском бульваре установили арт-объект «Рязань 2020». Основание букв сделали из пенопласта и через пару дней их
В этом году в Рязани наиболее заметными праздничными объектами стали новогодние шары диаметром пять метров — синий, желтый и красный. Их установили на улице Почтовой у памятника Евпатию Коловрату, на площади Победы у МКЦ и на Московском шоссе перед
Символ Нового года — главную городскую елку установили на площади Ленина. Искусственное дерево высотой 22 метра украсили снежинками, гирляндой и новогодними шарами. На верхушку поместили пятиконечную звезду синего цвета. Стоит отметить, что ель видна издалека — на площади Соборной, на Первомайском проспекте и улице Горького. Рядом с ней установили светящиеся цифры «2020».
Новогодние ели установили и в других районах города — на площади Победы, Театральной, перед зданием ЗАГСа на Московском шоссе и домом культуры «Приокский». В Приокском также разместили цифры «2020» и оборудовали входную светодиодную арку с надписью «С Новым годом, «Рязань 2020». Однако на момент фотосъемки в субботу, 28 декабря, она не работала.
Второй год подряд в Лесопарке располагается резиденция Деда Мороза. Рядом с ней «припарковался» традиционный для сказочного персонажа транспорт — запряженные северным оленем сани. Неподалеку от него «резвится» белая медведица с медвежатами.
В Лесопарке в центре бульвара разместили еще одну новогоднюю ель, украшенную красными, желтыми и синими шарами, светящимися снежинками и 16-конечной звездой. Перед ней установили скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Все это дополнили гирляндами и другими светящимися скульптурами, расположенными вдоль пешеходной зоны.
На Лыбедском бульваре помимо многострадальных букв появились и другие объекты: скульптуры снеговиков с фонарями, медведей с балалайками, светодиодные снеговики-музыканты. В центре бульвара разместили
На бульваре у рязанского цирка расположилась главная елка «Новогодней столицы России 2020». Внешне она мало напоминает традиционную новогоднюю ель: вместо веток — светодиодные шары с изображением гербов российских областей и республик, а звезду на макушке заменил логотип «Рязань — Новогодняя столица 2020».
На бульваре помимо необычной елки появились и другие арт-объекты — светящаяся скульптура зайца, фотозона с надписью «Рязань 2020» и ажурная светодиодная изгородь вокруг фонтана с лосями.
Начиная с 2017 года, неотъемлемым украшением улицы Почтовой остается «звездное небо», состоящее из сотен тысяч светодиодных лампочек и гирлянд в виде звезд. Его дополняют надписи «Рязань», расположенные со стороны главпочтамта и у памятника Ленину.
Еще одно «звездное небо» украшает Соборный парк. Гирлянды золотого цвета создают дополнительное освещение по направлению к главной городской достопримечательности — Рязанскому кремлю. В прошлом году на входе в парк установили объекты, внешне напоминающие фужеры с шампанским.
Деревья на территории парка украсили гирляндами и светодиодными снежинками синего цвета. Предполагаем, что в новогодние праздники Соборный парк останется одним из самых комфортных мест для прогулок как для рязанцев, так и для гостей «Новогодней столицы 2020».
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