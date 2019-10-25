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21:34, 25 октября 2019 127
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«Мне стало больно и стыдно». Рязанец показал дефекты арт-объекта на улице Почтовой 1

«Мне стало больно и стыдно». Рязанец показал дефекты арт-объекта на улице Почтовой

Коммерческий директор фирмы «Альтернативные системы» Андрей Мусинов показал дефекты новогоднего арт-объекта на улице Почтовой. Пост и видео он разместил в «ВКонтакте».

«Я просто плачу! Отработал четыре дня на выставке „Реклама-2019“ в Экспоцентре в Москве. Сегодня ночью вернулся в Рязань и увидел „чудо поделку“ на Почтовой и мне стало больно и стыдно. Показалось, что конструкцию украли и хранили в гараже еще в 1995 году», — написал рязанец.

По его словам, речь идет не о дизайне, а о технологии. Мусинов отметил, что из-за неправильного выбора материала стенд уже разваливается.

«Люди, изготовившие это изделие, не имеют отношения к производству. Стыки — ужасные, пленка наклеина прямо на саморезы. Это просто отвратительно, так можно туалет в деревне обить», — подчеркнул рязанец.

Напомним, арт-объект на улице Почтовой установили в четверг, 24 октября, в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020».

Фото со страницы Андрея Мусинова


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