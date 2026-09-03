Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2? Ответы эксперта

Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно никого не удивляет. Если нет желания и времени стоять в очереди по несколько часов, то водители выбирают топливо именно по высокой цене. Почему бензин стал таким дорогим, за сколько его покупают сами заправки и как на это смотрят антимонопольщики, РЗН.инфо рассказал один из руководителей сети рязанских АЗС. Также из текста вы узнаете, появился ли бензин Евро-2 в Рязани и как проверяют качество топлива на заправках при покупке.

Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно никого не удивляет. Если нет желания и времени стоять в очереди по несколько часов, то водители выбирают топливо именно по высокой цене. Почему бензин стал таким дорогим, за сколько его покупают сами заправки и как на это смотрят антимонопольщики, РЗН.инфо рассказал один из руководителей сети рязанских АЗС Андрей.

Также из текста вы узнаете, появился ли бензин Евро-2 в Рязани и как проверяют качество топлива на заправках при покупке.

— Как сейчас обстоят дела на топливном рынке? Какой спрос и предложение?

— На данный момент с большинства нефтеперерабатывающих заводов можно купить топливо на бирже по адекватным ценам, но с большой вероятностью это топливо не будет отгружено в сроки, установленные биржевыми правилами, — это саратовский, уфимский, самарский, нижегородский и другие НПЗ. Это «неликвидные базисы», поэтому топливо с них сейчас практически никто не покупает. В теории топливо на бирже есть, продаётся, но такие сделки в среде трейдеров называются «воздухом». Говоря простыми словами, заводы продают топливо, но, когда подходит срок отгрузки, не отгружают его.

Есть стандартный срок отгрузки по биржевым правилам — 30 дней. По его истечении эти заводы присылают письмо, в котором предлагают продлить сроки отгрузки или разорвать сделку. То есть ты всё оплатил, месяц прождал, а у тебя ничего не пришло… деньги заморожены, ты без товара и без денег.

Есть пара заводов с большой вероятностью отгрузки — это так называемые «ликвидные базисы», но по соображениям безопасности мы их называть не будем. На их топливо огромный спрос. Например, при спросе на бензин АИ-95 в 113 вагонов такой завод в сутки продает всего 10-11. То есть спрос в 10 раз превышает предложение!

Другой «ликвидный базис» в сутки продает 20-21 вагон бензина АИ-95, а спрос — 134, в шесть раз больше… Такой сильнейший перекос идёт. Купить топливо на заводах, где тебе его отгрузят с высокой вероятностью, — нереально.

— А с кем именно такие заводы в итоге заключают сделки на бирже?

— Ну, например, они продают вагон. На этот вагон более ста желающих. И чья заявка упала раньше всех, тот и получает топливо. И так далее: вагон продали, заявки принимаются на следующий. Это все происходит буквально в доли секунды. Получается самая настоящая лотерея.

— А какая цена топлива сейчас на бирже?

— Если сейчас смотреть только на биржу, то на всех стелах АЗС должны быть цены, как у сетевых заправок. Например, заводы продают бензин на бирже по 70-80 тысяч рублей за тонну. Но так как физически купить это топливо с «ликвидных базисов» невозможно, то все покупают продукт, который есть в наличии на нефтебазах, а он совсем других денег стоит.

— Получается, биржевая цена не совсем рыночная сейчас?

— Она абсолютно не отражает реальную картину. Например, некоторые заводы не отгрузили нам еще апрельские и майские сделки. Скорее всего, их топливо идет на потребление собственных сетей. В апреле мы заключили сделку на бирже с одним из таких заводов по хорошей цене, но топливо так и не получили. И вот только в конце августа расторгли контракт на поставку.

— Почему так долго ждали? Надеялись, что все-таки они выполнят обязательства?

— Ну, конечно… В итоге терпение кончается… ты взял транш в банке, платишь проценты на эти деньги, а они просто лежат у поставщика.

— А как люди реагируют, что у вас бензин стоит 125 рублей, а на «Роснефти» по 68?

— Эта ситуация уже не первый день, и не второй. Те, кто заезжает на заправку, готовы к таким ценам психологически, никто не скандалит. Ну и, объективно, большинство — думающие люди, они понимают ситуацию. И если на крупных федеральных сетях нет бензина, то что про частные говорить… Они понимают, что мы покупаем топливо не по дешёвой цене и продаём + 50 рублей на литр. Последняя поставка топлива из Санкт-Петербурга к нам пришла по цене 158 тысяч за тонну [прим. ред. — ≈ 118,8 рублей за 1 литр], вот и посчитайте сами, по какой цене его нужно продавать.

— А как крупные федеральные сети получают бензин?

— У них есть заводы по всей стране, которые работают как сообщающиеся сосуды. Они в первую очередь обеспечивают свои сети и нефтебазы, в том числе в других регионах. Потом исполняют обязательства перед госструктурами. И уже если что-то остаётся, то отгружают на рынок.

— А в Беларуси закупается бензин?

— Да, там топливо существенно дороже, но с очень хорошим качеством. Там никто ниже Евро-5 топливо не выпускает, никаких послаблений не было, поэтому мы смело берем продукт с белорусских «базисов».

— Насколько дороже там бензин?

— Ну вот, для сравнения: если с российских заводов АИ-92 стоит 70 тысяч за тонну плюс ж/д тариф (он разный для каждой станции), то из Беларуси — 106 тысяч за тонну плюс ж/д тариф, плюс комиссия трейдера. Причем чем сложнее покупать товар, тем выше комиссия трейдера. Сейчас спрос на Беларусь тоже очень большой, купить практически нереально. Получается выхватывать объёмы только через трейдеров, самостоятельно купить не получается.

— Трейдеры делают большую наценку?

— Если трейдер купил вагон с «ликвидного базиса», то у него будет минимум 10 покупателей, желающих забрать его. Вот что он должен делать? Если в спокойные времена трейдерская наценка составляла символические 200 рублей на тонну, то сейчас встречаются наценки более 30 тысяч рублей на тонну. С одной стороны, они спекулянты, с другой — у него 10 желающих. Покупатели уже сами цену назначают. Именно из-за этого стоимость просто дико разгоняется. Товар в наличии в два или более раза дороже, чем товар на бирже.

— От ФАСа из-за цен были замечания?

— Да, присылают запросы. И прокуратура присылает. Мы стараемся на них отвечать.

— Пишете, что купили бензин по завышенной цене, поэтому дорого продаёте?

— Именно так. Разбираться будем потом. Сейчас живём одним днём. Сегодня есть топливо — продаём. Завтра не сможем купить — не будем продавать.

— То есть всё, что покупаете — все отгружаете на АЗС?

— Как правило, на АЗС запас есть. У нас есть обязательства перед бюджетниками, коммерческими организациями. Если на стеле нули, а машины заправляются, то это они. А для физических лиц приходится топливо оставлять по остаточному принципу. Но я думаю, все согласятся с тем, что лучше условный Иван Иванович не сможет поехать на своем авто на дачу, чем машина какой-либо экстренной службы не сможет приехать на вызов, или некому будет чистить снег и вывозить мусор, потому что службы по уборке города «встанут». Поэтому просим наших клиентов отнестись с пониманием к ограничениям на отпуск топлива.

— Появилось ли уже топливо Евро-2 и Евро-3? Есть заправки, которые его покупают и продают?

— Да, появилось Евро-4, Евро-3 и Евро-2. Если предложение есть, то и покупатель у него находится. И вполне возможно, что где-то можно случайно залить его себе в бак. Беда в том, что тот, кто им торгует, вряд ли признается в низком качестве.

— А как же маркировка бензина лейблами «Евро-2»? Это правило не исполняется?

— Я думаю, что оно и не будет исполняться… АЗС может и не знать, что ей привезли топливо сниженного экологического класса. Даже в продуктах питания крупных сетей постоянно находят сальмонеллу, мясной клей… а тут — бензин. И я сильно сомневаюсь, что каждая АЗС будет сдавать топливо в лабораторию. Тем более если речь идёт только о мелких заправках где-то в отдаленных районах.

— А крупные сети?

— Не думаю, что «Роснефть» или «Газпром» на это пойдут, это будет сильный удар по их репутации. В любом случае в чеках и паспортах качества на АЗС будет содержаться достоверная информация об экологическом классе реализуемого топлива. Кстати, завод «Танеко» уже начал продавать бензин Евро-4, и в ряде СМИ уже появились сообщения о том, что это топливо появилось на АЗС «Татнефть» в некоторых регионах. Ожидать подобной честности от так называемых «нонеймовских» заправок не приходится, вряд ли они будут честно доводить до потребителей информацию, что реализуют топливо пониженного экологического класса.

— А как заправкам защитить себя от такого топлива?

— Например, мы заморачиваемся, проверяем его в лаборатории. Исключение составляют случаи, когда берём вагонами напрямую у «Роснефти» или «Газпрома», — тогда не проверяем, потому что вагон приходит опломбированным непосредственно с завода. А вот если это поставка автотранспортом, то берём пробу, сдаём, смотрим. Пока что ни разу на продукт ниже 5-го класса не нарывались. Но мы и покупаем топливо дорого. Плюс я обозначаю всем поставщикам, что я буду брать пробы. Если что, будем потом разбираться.

— То есть как рекомендация — игнорировать совсем мелкие АЗС?

— Я бы рекомендовал оценивать совокупность факторов. Лучше всего заправляться на АЗС, проверенных вами или вашими знакомыми. Не заправляйте на подозрительных АЗС полный бак. В случае необходимости заправьтесь по минимуму, просто чтобы хватило доехать до надежной заправки и разбавить топливо сомнительного качества.

— А как определить, что оно сомнительного качества?

— Цвет и запах топлива с разных заводов будет отличаться, но оно должно быть прозрачным, а не темно-желтым, чайного цвета или с красным оттенком. Также должен насторожить резкий неприятный запах. Запах тухлых яиц может свидетельствовать о повышенном содержании серы.