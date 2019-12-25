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10:19, 25 декабря 2019 1 095
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На Лыбедском бульваре появилась еще одна надпись из пенопласта «Рязань 2020» 8

На Лыбедском бульваре появилась еще одна надпись из пенопласта «Рязань 2020»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На Лыбедском бульваре появилась еще одна надпись «Рязань 2020». Во вторник, 24 декабря, ее установили около ДСК «Былина», который является визит-центром «Новогодней столицы».

Арт-объект вновь сделали из пенопласта с пластиковым покрытием, однако постаменты на этот раз изготовили из деревянных плит.

Ранее сообщалось, что установка надписи «Рязань 2020» вместе с украшением Лыбедского бульвара обошлась в 3,4 миллиона рублей.

Также надпись около почтамта восстановили после того, как вандал сломал три буквы. Инцидент попал на видео.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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