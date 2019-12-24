«Язь 2020». На Лыбедском бульваре вновь упали буквы арт-объекта «Рязань»

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Во вторник, 24 декабря, на Лыбедском бульваре вновь упали буквы арт-объекта «Рязань». Фото опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Снова буквы устали. Зато рыбаки порадуются», — написал автор снимка.
На месте надписи «Рязань», остались только буквы «я», «з», «ь» и цифры 2020. Их уже
Напомним, на прошлой неделе арт-объект дважды «
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