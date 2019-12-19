В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил первую регистрацию брака в новом ЗАГСе на Московском шоссе. В четверг, 19 декабря, в нем прошла торжественная церемония открытия и бракосочетания.

В Дворце торжеств оборудовали два зала для регистрации — золотой и сиреневый, холл для ожидания, комнаты жениха и невесты, зеркала, люстры, подъемник на второй этаж для маломобильных групп.

В первом зале установили белый рояль для живой музыки, во втором — дизайнерские колонны с лепниной. В каждом появились мраморные столы и зеркала с багетами.

Глава региона осмотрел отремонтированное здание и отметил, что Дворец торжеств получился «современным, с интересными дизайнерскими решениями».

Он заявил, что техническое оснащение ЗАГСа повысит качество и доступность государственных услуг, которые предоставляются данным органом.

«И внешний, и внутренний вид настраивает на особую, торжественную, праздничную атмосферу. В этом его главное предназначение, а также создание достойных условий для государственной регистрации браков, рождения, проведения семейных праздников, исключительно для укрепления семьи в нашем государстве», — подчеркнул Любимов.

ЗАГС охватывает несколько районов Рязани. Для приема граждан здесь будут работать 11 окон шесть дней в неделю, создана электронная система управления, установлены терминалы для оплаты пошлины, оборудованы парковочные места.

По словам губернатора, нововведения сократят время ожидания в очереди и оптимизируют нагрузки на работников учреждения.

«Хочется, чтобы рязанцы посещали дворец торжеств только по хорошему поводу, а пары, которые придут сюда узаконить свои отношения, были самыми крепкими и дружными. Именно в таких благополучных отношениях растут счастливые дети, а они — наше будущее», — сказал глава региона.

В день открытия Дворца брак зарегистрировали адъюнкт четвертого курса Академии ФСИН Михаил Родин и служащая УФСИН России по Московской области Анастасия Ковальченко.

Губернатор поздравил молодоженов с рождением новой семьи и пожелал им «счастья, благополучия, побольше детей и быть вместе до конца жизни».