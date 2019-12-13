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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Арт-объект из пенопласта «Рязань 2020» укрепили пластиком. В четверг, 12 декабря, основание конструкции покрыли дополнительным материалом.
Ранее арт-объект
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.