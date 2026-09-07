В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире на берегу Оки

5 сентября территория Борок наполнилась размеренным звоном стали, оживленным гулом голосов и осязаемой атмосферой Средневековья. На живописном пляже Борковского карьера, расположенном недалеко от жилого комплекса «Окская стрелка», развернулся масштабный исторический фестиваль «Битва при Скорнищеве».

5 сентября территория Борок наполнилась размеренным звоном стали, оживленным гулом голосов и осязаемой атмосферой Средневековья. На живописном пляже Борковского карьера, расположенном недалеко от жилого комплекса «Окская стрелка», развернулся масштабный исторический фестиваль «Битва при Скорнищеве». Организатор — девелоперская компания «Зеленый сад», решившая подарить рязанцам погружение в эпоху 14 века.

Мероприятие было символично приурочено к реальным событиям 1371 года, когда у Скорнищева сошлись войска двух русских княжеств — Московского и Рязанского. Рязанцы тогда потерпели тактическое поражение, а князь Олег Иванович был вынужден временно оставить свою столицу. Однако вскоре он сумел собрать новые силы, вернул себе законный престол и отстоял самостоятельность Рязанского княжества, после чего Москва и Рязань смогли оставить кровопролитную усобицу в прошлом и заключить прочный вечный мир.

Погружение в историю и массовые состязания

Площадка у воды Борковского карьера превратилась в настоящий, дышащий жизнью средневековый город. Мероприятие объединило больше пятисот гостей и примерно сто бойцов, съехавшихся со всех уголков России. География участников была впечатляющей: Нижний Новгород, Великий Новгород, Владимир, Тула, Екатеринбург и Москва.

«Идея была создать фестиваль семейный, исторический, а не только военный. Для того, чтобы наше подрастающее поколение могло окунуться в средневековье, чтобы в целом знали свою историю: как был устроен быт, как выглядели рыцари, как проходили бои», — отметили организаторы исторического фестиваля «Битва при Скорнищеве».

Так, на фестивале был организован специальный детский турнир, где юные участники проходили увлекательные специальные испытания и погружались в атмосферу эпохи через игру. Кроме того, прошел отдельный турнир для рязанских организаций.

Мероприятие получилось по-настоящему массовым: в турнире приняли участие около двадцати команд от компаний.

Ристалище: правила, адреналин и сталь

Самым зрелищным событием дня стало полноконтактное рыцарское состязание на специально подготовленном ристалище. Место, где дерутся рыцари, требует строгого и неукоснительного соблюдения регламента безопасности.

«Реконструкцией мы не занимаемся, мы занимаемся боями — это разные вещи. Для нас это история, адреналин. Наши деды и прадеды сражались в древности, и нам интересно прикоснуться к этому», — подчеркнул заместитель руководителя клуба «Стальная дружина» Артем Горячев. Горячев отметил, что в Рязани впервые проводятся полноконтактные бои в таком масштабе. На площадке были представлены девять команд, которые сражались в формате четыре на четыре, а затем прошли зрелищные массовые бои сорок на сорок, известные как бугурты.

Правила исторического средневекового боя крайне строги, детально прописаны и направлены на максимальную безопасность участников при неуклонном сохранении исторической достоверности. Перед участием в любом мероприятии боец обязан провести так называемую гуманизацию вооружения. Этот сложный технический процесс включает обязательное скругление острия и всех ударных углов любого древкового и клинкового оружия. Все деревянные, плетеные, металлические или кожаные щиты должны иметь научно подтвержденный исторический источник и максимально точно повторять его форму во всех плоскостях. Кромка щитов по всему периметру обязана быть полностью обтянута натуральной кожей или плотной тканью, а максимальный вес щита не должен превышать пяти килограммов.

Защитное вооружение также жестко регламентируется. Шлем должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2,5 миллиметров, иметь плотно набитый или простеганный подшлемник и надежный подбородочный ремень. Доспех должен полностью закрывать жизненно важные органы и все основные суставы бойца. Любые видимые современные детали, такие как пластиковые застежки, металлические молнии или спортивная обувь с высоким профилем туристической подошвы, строго запрещены и ведут к немедленной дисквалификации.

Артем Горячев отметил, что правила боя просты и суровы: упал, проиграл. Бой продолжается до последнего стоящего на ногах бойца, что требует от участников колоссальной физической выносливости и безупречной командной слаженности.

Гости издалека

Команда из Екатеринбурга, представляющая клуб исторической реконструкции «Конфедерация госпитальеров», проделала долгий путь длиной в тысячу километров ради боев в Рязани. Клубу в этом году исполняется 18 лет, и он успешно объединяет активные отделения в Москве, Екатеринбурге и Уфе.

«В Рязани мы не первый раз, мы уже выходили здесь на бои и занимали призовые места, — поделился впечатлениями один из бойцов команды из Екатеринбурга. — Но в этот раз мероприятие получилось внезапным. Мне ночью позвонил, и пригласили. И вот мы здесь. Организация невероятная, очень круто. Спасибо рязанцам за гостеприимство и за мероприятие»

На вопрос о подготовке к подобным состязаниям он с добрым юмором ответил, что главное правило перед боем — не пить, а также тщательно чистить доспех и детально разбирать полеты предыдущих сражений на регулярных тренировках.

Для участников такая дальняя поездка становится возможностью морального и физического отдыха от повседневной рутины, поделился «капитан» команды.

«Например, вот этот комплект с бригантиной и налатником у моего коллеги весит около 45 килограммов, а стоимость профессионального снаряжения достигает 300 тысяч рублей», — пояснил представитель команды.

Несмотря на дальнюю утомительную дорогу и значительную тяжесть экипировки, участники отметили, что возможность проверить свою боевую подготовку на рязанской земле по-настоящему бесценна.

Средневековый быт: от крапивных веревок до кожаных лат

Фестиваль на пляже Борковского карьера предложил гостям не только зрелищные и громкие бои, но и детальное погружение в повседневную жизнь 14 века. На площадке развернулись многочисленные активные мастер-классы для всех возрастов. Дети и взрослые с увлечением разрисовывали деревянные щиты собственными выдуманными гербами, учились стрелять из традиционного лука, играли в средневековую горячую картошку с передачей тяжелого мяча, осваивали старинные тактические настольные игры того времени, шили средневековые игрушки и самостоятельно изготавливали свечи из настоящей ароматной вощины.

Вячеслав Альховатский, художник и представитель клуба исторической реконструкции, наглядно продемонстрировал гостям особенности средневекового текстиля и швейного дела. Он шил так называемую планковую сумку.

«Карманов в одежде того времени не существовало, и подобные аксессуары были повседневной необходимостью. Материалы были биоразлагаемыми: шерсть, лен, сукно, сухожилия для лука, крапива для веревок», — рассказал художник.

Альховатский также подробно развеял распространенный современный миф о том, что средневековая одежда была исключительно серой, тусклой и грязной. Коричневый цвет успешно получали из обычной луковой шелухи, синий и зеленый оттенки — с помощью растения вайда, а насыщенный красный — из корня марены. Черный цвет был чрезвычайно дорогим и сложным в производстве, так как требовал многократного, послойного прокрашивания ткани, что могли позволить себе только очень богатые люди, например, высокопоставленные монахи. Фиолетовый краситель добывали из морских ракушек: для получения всего одного грамма красителя требовалось собрать и обработать пятисот ракушек. Красные вещи быстро выцветали на ярком солнце, поэтому новая, яркая красная одежда считалась особо ценным и статусным подарком, который было принято дарить в знак глубокого уважения и расположения.

Александр Блинов, основатель и руководитель историко-патриотического клуба «Белый кречет» из Рыбновского района, представил обширную выставку реплик исторического доспеха и оружия. Он подчеркнул важный исторический факт: основная часть доспехов в Средневековье была не железной, поскольку качественный металл был очень дорог и трудоемок в обработке.

«Железный доспех мог позволить себе только достаточно богатый человек. Основная часть изготавливалась из подручных материалов. Например, тегиляй — это просто стеганый халат, который представляет достаточно надежную защиту от ударов, порезов и переломов. Также делались доспехи из толстой многослойной кожи или даже из обработанных копыт и кости», — объяснил Блинов.

Местные жители, посетившие фестиваль, выражали искренний восторг от возможности прикоснуться к живой истории. Детский турнир прошел с большим успехом, разделив участников на возрастные категории от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В каждой команде из четырех человек обязательно участвовала одна девочка.

Новая традиция Зеленого сада

Подводя итоги события, управляющий директор компании Зеленый сад Андрей Оришкевич торжественно анонсировал, что фестиваль станет ежегодной традицией. Выступая перед собравшимися на берегу Оки, он отметил глубокую символичность этого места.

«Это место особенной силы, это место, где сошлись две русские силы. Здесь создавалось русское государство. Несмотря на то, что здесь участники в иностранных латах, в них течет русская кровь. Я горжусь людьми, которые несут силу русского духа и русской, рязанской, культуры детям. В следующем году фестиваль станет постоянным, и рязанцы одержат победу, я надеюсь», — отметил Андрей Оришкевич.

Фестиваль логично и гармонично вписался в концепцию создания комфортной, насыщенной и исторически осмысленной среды для жизни в ЖК «Окской стрелке».