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17:23, 19 декабря 2019 289
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На Лыбедском бульваре упала буква арт-объекта «Рязань» 1

На Лыбедском бульваре упала буква арт-объекта «Рязань»

В четверг, 19 декабря, на Лыбедском бульваре упала буква арт-объекта «Рязань». Фото опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Надпись «потеряла» букву «Р».

«Сильный ветер — вдруг, опять — и их осталось пять», — написал автор фото.

В горадминистрации сказали, что букву «поставят обратно, когда утихнет ветер»

Напомним, в этот же день около «Барса на Московском» упала елка. В торговом центре прокомментировали произошедшее.

Ранее арт-объект «Рязань 2020» установили около главпочтамта, однако позже он начал разрушаться и его пришлось укреплять.

Позже стало известно, что аналогичная надпись появится со стороны цирка. На нее и украшение Лыбедского бульвара потратят 3,4 миллиона.


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