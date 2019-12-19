RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 19 декабря, на Лыбедском бульваре упала буква арт-объекта «Рязань». Фото опубликовано в группе «
Надпись «потеряла» букву «Р».
«Сильный ветер — вдруг, опять — и их осталось пять», — написал автор фото.
В горадминистрации сказали, что букву «поставят обратно, когда утихнет ветер»
Напомним, в этот же день около «Барса на Московском»
Ранее арт-объект «Рязань 2020»
Позже стало известно, что аналогичная надпись появится со стороны цирка. На нее и украшение Лыбедского бульвара
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за массового ДТП в центре Рязани образовалась пробка
|
cледующая новость →В «Барсе на Московском» прокомментировали падение елки
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.