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13:19, 17 декабря 2019 401
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Сорокина поручила перенести елку из противогазов на Лыбедский бульвар

Сорокина поручила перенести елку из противогазов на Лыбедский бульвар

Мэр Рязани Елена Сорокина поручила перенести елку из противогазов на Лыбедский бульвар. Дерево стояло у кафе-бара Bunker, вечером в понедельник, 16 декабря, его разобрали.

В кафе пояснили, что мэр встретилась с руководством Bunker и дала елке «высокую оценку за инициативу и креативность».

Во вторник, 17 декабря, елку из противогазов начали собирать на Лыбедском бульваре. Она простоит там до 28 декабря. Затем елку перенесут к кафе на Почтовой.

Пока елка Bunker будет стоять среди новогодних деревьев других предприятий города, кафе разрешили поставить перед входом другой арт-объект.

«Благодарим Елену Борисовну за проявленную лидерскую позицию и современный взгляд на вопросы творческого оформления «Новогодней столицы!» — сказали в Bunker.


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