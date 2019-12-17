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Мэр Рязани Елена Сорокина поручила перенести елку из противогазов на Лыбедский бульвар. Дерево
В кафе пояснили, что мэр встретилась с руководством Bunker и дала елке «высокую оценку за инициативу и креативность».
Во вторник, 17 декабря, елку из противогазов начали собирать на Лыбедском бульваре. Она простоит там до 28 декабря. Затем елку перенесут к кафе на Почтовой.
Пока елка Bunker будет стоять среди новогодних деревьев других предприятий города, кафе разрешили поставить перед входом другой арт-объект.
«Благодарим Елену Борисовну за проявленную лидерскую позицию и современный взгляд на вопросы творческого оформления «Новогодней столицы!» — сказали в Bunker.
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