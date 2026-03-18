Выставочный зал начал свою работу в 1981 году как выставочная площадка Рязанской областной организации Союза художников России. В 2018 году, после капитального ремонта, он был передан Рязанскому государственному областному художественному музею имени И.П. Пожалостина.

Традиции проведения выставок не прерывались. Весной и осенью здесь проходят отчетные областные выставки Рязанского союза художников. Экспозиция меняется ежемесячно. На выставочной площадке размещаются тематические, персональные выставки различных авторов: как рязанских, так и иногородних. Здесь проходят выставки ведущих художников Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Кроме того, в выставочном зале проводятся мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, театральные постановки, квесты, музыкальные программы, встречи с художниками и представителями творческой интеллигенции. Зал является площадкой для проведения областных и международных мероприятий, открыт для инновационных проектов.