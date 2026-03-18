Коллекция художественного музея в Рязани создавалась в начале ХХ века силами энтузиастов — любителей искусства — через активную выставочную деятельность, приучавшую местную публику к восприятию профессионального изобразительного творчества. В этом уникальность рязанского музея среди старейших провинциальных музеев России, возникавших, как правило, на основе уже сложившихся собраний произведений искусства, подаренных городу основателями.

Первая художественная выставка в Рязани состоялась в 1906 г. и включала в себя произведения как художников-профессионалов, рязанских и московских, так и местных любителей. Инициаторами и организаторами этой и последующих ежегодных выставок были художник-самоучка, офицер Рязанского гарнизона Александр Александрович Киселев и его жена Екатерина Алексеевна, Владимир Павлович Соколов, землемер по образованию, Сергей Андреевич Пырсин, один из немногих профессиональных художников, проживавших в то время в Рязани, и примкнувшие к ним представители рязанской интеллигенции — служащие, врачи, учителя.

Кропотливая работа по собиранию художественных сил города объединила 19 основателей «Общества Рязанского художественно-исторического музея имени профессора Ивана Петровича Пожалостина». Знаменитый гравер, преподававший в Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств, И.П.Пожалостин последние годы жизни проживал в Рязани. Он пользовался огромным авторитетом у земляков. Работы Пожалостина послужили основой музейной коллекции.

Датой основания музея принято считать 30 марта 1913 г., когда Губернским по делам об обществах присутствием, возглавляемым губернатором князем А.Н. Оболенским, был зарегистрирован Устав «Общества». Его основной целью ставилось «…создание в Рязани Художественно-исторического музея, задачей коего являются заботы о художественном развитии Рязани и Рязанской губернии путем подбора художественно-исторических произведений всех областей искусства и содействие развитию и популяризации как частного, так и прикладного искусства».

«Общество» активно привлекало постоянных экспонентов своих выставок к пополнению коллекции музея, принимая от них в дар произведения.

В январе 1915 г. рязанская Дума приняла постановление о передаче музея в ведение города, а 23 марта того же года была открыта выставка «первого собрания произведений для Рязанского городского художественно-исторического музея им. И.П. Пожалостина». Каталог выставки включал 72 наименования, среди них около полусотни живописных и графических произведений, уровень которых по качеству таков, что многие из них до сих пор занимают место в постоянной экспозиции русского искусства начала ХХ века.

В 1918 г. музей им. И.П. Пожалостина вошел в состав Губернского историко-краеведческого музея. В 1938 художественный отдел краеведческого (бывшего Губернского) музея был преобразован в Рязанский областной художественный музей. В 1998 г. ему возвращено имя И.П. Пожалостина.

После многочисленных реорганизаций советского времени музей вступил в ХХI век под именем «Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина». Его коллекция насчитывает ныне свыше 15 тысяч подлинных произведений отечественных и западноевропейских мастеров ХV — ХХ веков различных видов и жанров искусства. Постоянную экспозицию дополняют ежемесячные выставки из фондов музея, из собраний других музеев страны, персональные и групповые выставки современных художников Рязани, Москвы, Петербурга и других городов России. Лучшие произведения из коллекции музея экспонируются на выставках во многих странах мира.