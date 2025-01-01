В Музейном центре располагается большой актовый зал, где будут проходить временные выставки, конференции, образовательные проекты. Филиал Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Экспозиция Музейного центра им. А.И. Солженицына включает четыре раздела: «Линия жизни» — история дома Салтыкова-Щедрина (Морозова) через истории его обитателей; «Красное Колесо» — история Рязани, судьбы людей рязанской земли в произведениях Солженицына; «Кабинеты писателей» — литературная история Рязани 19-20 века; «Кабинет Александр Солженицына»; «Очерки литературной жизни: 1950-1970-е» — контекст литературной жизни в советское время, тайная творческая работа Солженицына, присуждение ему Нобелевской премии по литературе.