Дом-музей И.П. Пожалостина был открыт в 1992 году в качестве отдела Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина в дни празднования 155-летия со дня рождения художника.

Дом был возведен в Солотче в 1880 г. по личному проекту И.П. Пожалостина. После возвращения в 1894 г. из Петербурга в Рязань на постоянное жительство И.П. Пожалостин много времени проводил в Солотче. Здесь были созданы последние его гравюры.

После смерти художника в 1909 г. в доме проживали его дочери Екатерина и Александра. В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К.Г. Паустовский, А.П. Гайдар, Р.И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Судьба солотчинского дома И.П. Пожалостина во второй половине ХХ века складывалась драматично. Дом трижды горел, усадьба была заброшена последними владельцами. В начале 1990-х годов, перед тем как здесь разместился музей, дом и территория усадьбы были восстановлены.

Дом-музей знакомит с творчеством выдающегося русского художника, начиная с первых опытов в гравюре и заканчивая ненапечатанной гравюрой с картины А.А. Иванова «Явление Христа народу». В экспозиции собрана целая портретная галерея государственных деятелей, писателей, священнослужителей, созданная Пожалостиным на протяжении сорокалетнего периода творчества. В кабинете гравёра представлена мемориальная экспозиция.

Литературная экспозиция дома-музея рассказывает о том, какое место занимают солотчинские впечатления в произведениях К.Г. Паустовского и А.П. Гайдара. От усадьбы дома-музея начинается экскурсионный маршрут «Тропа К.Г. Паустовского».

В настоящее время Дом-музей И.П. Пожалостина — это культурный центр поселка Солотча, где ежегодно проходят Пожалостинские дни, посвященные дню рождения художника, ежемесячно открываются новые выставки.