Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская» была открыта в 2004 году на правах отдела Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина в связи с празднованием 80-летия со дня рождения художника В.И. Иванова. Виктор Иванов — народный художник СССР, лауреат Государственных премий, действительный член Российской Академии художеств. В октябре 2004 ему было присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области». Этих высоких званий и наград он удостоен за огромный вклад в развитие отечественного изобразительного искусства. Более шестисот произведений художник передал в дар Рязани, на основе этого собрания создана галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская».

В экспозиции галереи более двухсот живописных и графических работ, представляющих все жанры в творчестве В.И. Иванова — портрет, пейзаж, интерьер, жанровую картину. Среди них самые значительные в творчестве художника произведения — «Родился человек», «На Оке», «Полдник», «Крещение», «Похороны в Исадах». Важную часть собрания галереи составляют рисунки Виктора Иванова.

В галерее помимо основной экспозиции имеется выставочный зал, где ежемесячно проходят тематические и персональные выставки. За три года там состоялись выставки академиков П.П. Оссовского, А.И. Зыкова, С.Н. Андрияки, заслуженного художника РФ К.И. Калинычевой, ряд совместных выставок рязанских и московских художников, а также выставки из фондов Рязанского художественного музея.

В галерее проводятся литературно-музыкальные и поэтические вечера, научно-практические конференции по вопросам изобразительного искусства, краеведения.

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская» предлагает преподавателям образовательных учреждений Рязани и области обширную программу по профессиональному, патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.

В истории галереи много славных страниц: здесь в разное время побывали министр культуры А.С. Соколов, художники-академики З.К. Церетели, П.П. Оссовский, Е.И. Зверьков, В.М. Сидоров, А.И. Зыков и др.