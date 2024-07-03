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РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

ШЕДЕВРЫ РУССКОГО МУЗЕЯ. XV-XX ВВ.

5 июля 10:00
6 июля 10:00
7 июля 10:00
8 июля 10:00
9 июля 10:00
10 июля 10:00
11 июля 10:00
12 июля 10:00
13 июля 10:00

Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника расположен в историческом центре Рязани, на улице Соборной, в 500 метрах от Рязанского кремля. Результатом работы над проектом нового здания и его экспозицией стало современное музейное пространство, приспособленное для обслуживания всех категорий посетителей.

В декабре 2023 года открылась первая часть масштабной экспозиции Музейного центра. Раздел «До нашей эры» посвящен истории рождения Земли и появлению человека, раздел «Вне земли» рассказывает об освоении космоса, раздел «Среда обитания» посвящен формированию природных комплексов региона с доисторических времен до сегодняшнего дня и влиянию на этот процесс деятельности человека. О ранних этапах освоения этой территории — от эпохи бронзы и появления первых славянских племен — расскажет раздел «За тысячи лет до нас».

Новая экспозиция — это интерактивное музейно-образовательное пространство для исторического и экологического воспитания и просвещения посетителей различных возрастных категорий, вовлечения их в процессы познания собственной истории, изучения качества окружающей среды.

В Музейном центре открыты 3 выставочных зала, работает детский центр, эколаборатория, планетарий, сувенирные магазины, литературная гостиная

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