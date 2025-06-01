Выставочный зал АРТРУМ создан в марте 2014 года путем реорганизации «Детско-юношеского центра художественного творчества» и является структурным подразделением ОГАОУ СПО «Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера».

Выставочный зал реализует социально-значимые студенческие, молодежные, выставочные, фестивальные и конкурсные проекты путем синтеза искусств с использованием в экспозиционно-выставочной деятельности новых форм показа, включая мультимедийные и интерактивные средства, позволяющие создавать содержательные и эмоционально-насыщенные экспозиции в целях осуществления государственной политики в сфере профессионального и предпрофессионального образования.