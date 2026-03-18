Фотодом основан в 2017 году. В 2018 году ему присвоено имя Почетного гражданина города Рязани, краеведа, фотографа, заслуженного работника культуры РФ Евгения Николаевича Каширина (1949-2007).

Фотодом — это фотолетопись истории Рязани, площадка для реализации образовательных и культурных проектов, развития творческой фотосреды.

На выставочных площадках Фотодома регулярно проводятся фотографические моновыставки, обменные, общегородские и общероссийского масштаба выставки. Точечные арт-события перетекают в долгосрочные проекты на стыке разных видов искусства. В фестивалях и вернисажах принимают участие художники, скульпторы и модельеры, музыканты и поэты. На площадке проходят театральные постановки профессиональных и любительских составов, дискуссии, презентации книг, пресс-конференции городских событий и кинопоказы.