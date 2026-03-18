МБУК «Рязанский музей путешественников» располагается в здании, которое является памятником архитектуры XVIII века.

Музейные фонды насчитывают около 5000 предметов. Среди них коллекция известного рязанского библиофила Ю.Н. Вобликова, составившая основу коллекции «Редкая книга». В 2018 году коллекция «Живопись, графика, скульптура» пополнилась живописными произведениями из наследия А.Р. Семёнова (внука Вениамина Петровича Семёнова-Тян-Шанского и правнука Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского). В 2020 году научно-вспомогательный фонд музея пополнился предметами, переданными нашему музею в качестве пожертвования рязанским коллекционером Ю. А. Евлашиным. Основу экспериментального фонда музея составляют выставки (фотографии на пенокартоне), посвященные экспедициям, организованным МБУК «Рязанский музей путешественников» и рязанским отделением РГО во главе с Героем России М.Г. Малаховым.

Постоянная экспозиция музея располагается в двух экспозиционных залах. Здесь представлены наиболее интересные предметы по двум основным направлениям деятельности музея.

В зале «Русская Америка» можно увидеть предметы культа и быта коренного населения Аляски (бубен шамана, ритуальная маска, нож улу, предметы одежды и т. д. ), секста́нт — навигационный измерительный инструмент, используемый для определения высоты Солнца и других космических объектов над горизонтом с целью определения географических координат точки, в которой производится измерение, модели морских судов, принимавших участие в открытии Аляски русскими моряками.

В зале «Воздухоплавание», рассказывающем об истории развития воздухоплавания в России от легендарного первого полета подьячего Крякутного над Рязанью в 1732 году до космических спутников СССР, центральными экспонатами являются: корзина теплового аэростата, переданная музею Л.Б. Мавриным — директором Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области, и макеты космических спутников СССР, история создания которых неразрывно связана с именем нашего земляка Э. К. Циолковского. В экспозиционных витринах представлены предметы, рассказывающие об истории развития воздухоплавательного спорта в России на современном этапе, среди которых особое место уделяется фестивалю «Небо России», организованному в Рязани в 1990 году по инициативе М.Г. Малахова и Л.Б. Маврина.

В выставочном зале музея экспонируются музейные предметы, участвующие в выставочных проектах. Особое внимание уделяется предметам из коллекции «Редкая книга», которые в соответствии с Приказом Министерства культуры РСФСР от 6 апреля 1979 г. № 145 могут быть выставлены для экспонирования только на короткий срок (не более одного месяца в зависимости от материала изготовления).