Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
23°
Птн, 25
27°
Сбт, 26
25°
ЦБ USD 78.45 0.36 24/07
ЦБ EUR 91.79 0.01 24/07
Нал. USD 79.85 / 79.00 24/07 15:25
Нал. EUR 93.21 / 92.70 24/07 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
754
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 634
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 403
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
12 303
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Центр современного искусства «Штаб»

Центр современного искусства «Штаб»

Стыки времени

24 июля 12:00
25 июля 12:00
26 июля 12:00
27 июля 12:00
30 июля 12:00
31 июля 12:00
1 августа 12:00

«Штаб» — это не просто галерея. Это живое пространство, где профессиональные художники, кураторы и зрители встречаются, чтобы создавать и обсуждать искусство. Мы ломаем стереотипы о том, что современное искусство — это сложно и только для избранных.

ЧТО ЖДЕТ ТЕБЯ В «ШТАБЕ»?

Выставки, которые запомнятся. Каждое мероприятие — новые имена и смелые проекты: от рязанских художников до звезд российского contemporary art. Мы сотрудничаем с ведущими галереями и музеями страны, чтобы ты видел только самое актуальное.

Место, где ты можешь стать частью искусства. Artist talks — личные встречи с теми, кто создает искусство сегодня.

Мастерские и лекции — попробуй себя в роли художника или куратора.

Кинопоказы и перформансы — искусство в неожиданных форматах.

Арт-маркет и кафе — искусство можно забрать с собой. Работы молодых художников, книги, авторский мерч — поддержи локальных авторов.

Уютное кафе с видом на выставку — идеальное место для вдохновения.

Почему это важно? Потому что искусство должно быть везде — не только в столицЕ. Потому что в Рязани есть крутые художники, которым нужна площадка. Потому что ты заслуживаешь быть частью культурного процесса, не уезжая из города.

Другие кинотеатры

Фотодом
Фотодом
Рязанский музей путешественников
Рязанский музей путешественников
ул. Ленина, д. 35
Фабрика Игрушек
Фабрика Игрушек
ул. Мюнстерская, д. 3
Государственный историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»
Государственный историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»
391222, Рязанская область, Кораблинский район, с. Ерлино, ул. Административный центр, д. 5
Рязань-1
Рязань-1
ул. Вокзальная, ж.д. вокзал Рязань-1
Арт-пространство «Город»
Арт-пространство «Город»
РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)
РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)
Музейный центр имени А.И. Солженицына
Музейный центр имени А.И. Солженицына
ул. Николодворянская, д. 24
Дом-музей И. П. Пожалостина
Дом-музей И. П. Пожалостина
Рязанская область, п. Солотча, ул. Порядок, д. 76.
Арт-пространство «СПОРЫ»
Арт-пространство «СПОРЫ»
Музей К. Э. Циолковского
Музей К. Э. Циолковского
Рязанская область, Спаcский район, с. Ижевское, ул. Зеленая, д. 23
Музей «Пахнет хлебом»
Музей «Пахнет хлебом»
Избяные заповеди
Избяные заповеди
Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова
Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова
ул. Павлова, д. 25
Художественный салон «На старом перекрестке»
Художественный салон «На старом перекрестке»
ул. Астраханская, д. 26/58
Выставочный зал «Артрум»
Выставочный зал «Артрум»
ул. Стройкова, 90
Галерея пряников
Галерея пряников
ул. Свободы, д. 4
Хобби
Хобби
ул. Соборная, д. 13
Музей Спас-Клепиковской второклассной учительской школы
Музей Спас-Клепиковской второклассной учительской школы
ул. Урицкого, 47 
Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
Рязанский областной научно-методический центр народного творчества
Рязанский областной научно-методический центр народного творчества
ул. Урицкого, д.72.
Музей истории рязанского леденца
Музей истории рязанского леденца
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина
391103, Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново
Рязанский Кремль
Рязанский Кремль
Кремль, д.15
Музей истории молодежного движения
Музей истории молодежного движения
ул. Свободы, д. 79
Художественный музей им. И.П. Пожалостина
Художественный музей им. И.П. Пожалостина
ул. Свободы, 57
Экспериментория
Экспериментория
Арт-салон «Палитра»
Арт-салон «Палитра»
пр-т Первомайский, д.9
Выставочный зал союза художников России
Выставочный зал союза художников России
ул. Есенина, д. 112
Аэродром Дягилево
Аэродром Дягилево
пос. Дягилево, Аллейная улица, 1
Музей истории Воздушно-десантных войск
Музей истории Воздушно-десантных войск
ул. Каляева, д. 20
Дом-музей Пироговых
Дом-музей Пироговых
с. Новоселки, пл. Димитрова, 4.
Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»
Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»
Первомайский пр., д. 14
Галерея «Переулок счастья»
Галерея «Переулок счастья»
ул. Соборная, д. 10

Обзоры и анонсы

Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?