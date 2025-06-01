«Штаб» — это не просто галерея. Это живое пространство, где профессиональные художники, кураторы и зрители встречаются, чтобы создавать и обсуждать искусство. Мы ломаем стереотипы о том, что современное искусство — это сложно и только для избранных.

ЧТО ЖДЕТ ТЕБЯ В «ШТАБЕ»?

Выставки, которые запомнятся. Каждое мероприятие — новые имена и смелые проекты: от рязанских художников до звезд российского contemporary art. Мы сотрудничаем с ведущими галереями и музеями страны, чтобы ты видел только самое актуальное.

Место, где ты можешь стать частью искусства. Artist talks — личные встречи с теми, кто создает искусство сегодня.

Мастерские и лекции — попробуй себя в роли художника или куратора.

Кинопоказы и перформансы — искусство в неожиданных форматах.

Арт-маркет и кафе — искусство можно забрать с собой. Работы молодых художников, книги, авторский мерч — поддержи локальных авторов.

Уютное кафе с видом на выставку — идеальное место для вдохновения.

Почему это важно? Потому что искусство должно быть везде — не только в столицЕ. Потому что в Рязани есть крутые художники, которым нужна площадка. Потому что ты заслуживаешь быть частью культурного процесса, не уезжая из города.