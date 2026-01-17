Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта

Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впереди — самый решительный ее раунд: температуры под минус 30, ледовый каток вместо проезжей части, снежная каша во дворах и ежедневный бодрящий квест — откопай и заведи свою машину. Безболезненно пережить морозный сезон поможет грамотная подготовка автомобиля. И если вы до сих пор не устроили любимой ласточке зимнюю «прокачку», самое время задуматься об этом. Руководитель отдела сервиса CHERY и TENET в Рязани Юрий Киселёв ответил на злободневные вопросы автолюбителей и дал рекомендации, как «не убить» машину в период холодов. Подробности — в материале РЗН. Инфо.

Зимние недуги

— Эксплуатация машины в мороз дает повышенную нагрузку на все части ее «организма». Какие неполадки могут поджидать автовладельцев при отрицательных температурах?

— Действительно, зимой происходят изменения в материалах, из которых состоит авто. Металл, резина, жидкости по-разному реагируют на мороз. Исходя из «состава машины», я бы разделил возможные экстренные проблемы на пять видов:

Замерзание жидкостей. Летняя «омывайка», а тем более простая вода гарантированно превратятся в лед. В лучшем случае вы просто не сможете помыть стекло. Хуже — если лед испортит форсунки, разорвет шланги или даже сам бачок омывателя. Неподходящее для сезона масло загустеет. Опять же, есть два варианта развития событий. Версия «лайт» — вы не заведетесь и пойдете по делам пешком. И «хард» — двигатель будет работать в условиях повышенной нагрузки без достаточной смазки, что может привести к его преждевременному износу и поломке. Течи в системах. Материалы уплотнений и резиновые шланги теряют эластичность и начинают «пропускать». Потечь может антифриз, моторное масло, бензин. Разряд аккумулятора. Мороз снижает электрическую емкость батареи — завестись становится сложнее. Особенно страдают аккумуляторы старше трех лет — их емкость и так уже ниже номинальной. Кроме того, у большинства современных машин много электроники. Холодная батарея + мощный старт + обогревы салона, руля, сидений = повышенный риск разряда. Неисправность системы зажигания. «Уставшие» свечи зимой могут подвести. Помимо проблем с запуском мотора, дефектная свеча может вывести из строя катушку зажигания. Примерзшие двери, «дворники», замки.

Спасение замерзающего

— Напрашивается вопрос: «Что делать?»

— Если замерз стеклоомыватель, лучше всего поставить машину в теплое помещение — подойдет гараж, паркинг или автомойка. Нельзя пытаться колоть лед в бачке или поливать его корпус кипятком, а также заливать внутрь солевой раствор — после таких варварских «лайфхаков» придется менять всю систему.

Когда трогаетесь с парковки, осмотрите место стоянки на предмет «зимних луж», чтобы вовремя обнаружить утечку жидкостей. При появлении запаха бензина сразу осмотрите топливную систему. Регулярная ревизия проблемных патрубков и прокладок поможет предотвратить необходимость их экстренной замены.

Что касается аккумулятора, помните: поездки на короткие расстояния вредят зарядке — генератор не успевает восполнить потраченную энергию. Если при пуске мотор «не схватывает», не издевайтесь над автомобилем: долго «крутить» стартер — убивать батарею. Перед запуском движка лучше отключить все ненужное в моменте электрооборудование — радио, кондиционер, обогрев. Этим вы облегчите задачу вашей машине.

Старайтесь ездить с полным баком, во всяком случае — не доводить показания датчика до нуля. На стенках бака собирается конденсат, который во время стоянки замерзает и может повредить бак.

Не подмажешь — не поедешь

— Для многих автомобиль — буквально член семьи. О нем заботятся, холят и лелеют. Для других — рабочий инструмент и «ломовая лошадка». Зимой разница между этими двумя подходами особенно ощутима. Тут, как говорится, «не подмажешь — не поедешь». Что же надо подмазать и подкрутить в машине, чтобы безопасно эксплуатировать ее в мороз?

— Главнейший пункт — колеса. Шины должна быть зимние, это аксиома. Иначе «день жестянщика» может стать вашим семейным праздником. Для кроссоверов, прокладывающих маршруты по бездорожью, лучше рассмотреть шипованную резину, особенно если на пути следования много снега и льда. Для города, который хоть как-то чистят, часто достаточно хорошей «липучки» — более мягкой резины без шипов с особым рисунком протектора.

Регулярно следует проверять давление в шинах. При перепадах температур воздух в шинах сжимается и разжимается, и давление «играет».

Приспущенные колеса могут ухудшить сцепление, увеличить тормозной путь, ускорить износ резины и повысить расход топлива.

Перед холодами проверьте напряжение аккумулятора: должно быть примерно 12.6 В. Если батарее больше трех лет, то будьте готовы к замене. Портативное пуско-зарядное устройство в багажнике — это спасение.

Убедитесь, что все технические жидкости — антифриз, масло, тормозная жидкость, «омывайка» — соответствуют допускам и имеют зимнюю маркировку. Охлаждающую жидкость стоит менять после трех лет эксплуатации, потому что морозостойкие присадки со временем испаряются — уже при минус 15 °C в бачке можно обнаружить «кисель».

Тормозная жидкость не должна быть старше двух лет — она гигроскопична, и вода в ней зимой может замерзнуть. Стеклоомывающую жидкость следует выбирать для более низких температур, чем ожидаются в регионе.

Заблаговременно поменяйте свечи, поставьте зимние стеклоочистители — они мягче и не примерзают, обработайте замки дверей специальной смазкой (сделайте выбор в пользу известного бренда. Низкобюджетные создаются в большей степени на водной основе и потому могут на некоторое время помочь, но потом усугубить ситуацию), уплотнительные резинки дверей, багажника, капота. — силиконом. Так вы обезопасите себя от сюрпризов и встретите морозы во всеоружии.

Веселые старты

— Как правильно заводить машину в мороз?

— Мои рекомендации:

1. Если есть удаленный запуск машины с ключа/приложения, то:

убедитесь, что машина стоит на нейтральной передаче или в режиме паркинг, ручник поднят (включен);

включите в настройках обогрев зеркал и стекол, если есть такие опции.

запускайте двигатель заранее за 5-10 минут до выхода.

2. Если вы совершаете поездки только на короткие расстояния, то это вредит автомобилю — особенно зимой. Мотор не успевает очиститься, в нем скапливаются остатки топлива и влага, формируются вредные отложения и шлак. Поэтому хотя бы раз в неделю необходимо совершать длительную поездку, чтобы выпарить влагу из системы.

3. Если машина не завелась сразу, делайте паузы в 30 секунд между попытками для «отдыха» стартера и батареи.

4. Дайте машине «проснуться». Если в авто установлен вариатор или автоматическая коробка передач, то при начале движения лучше прогнать масло в коробке (достаточно зажать тормоз и перевести коробку в D и подождать секунд 30, так же сделать на R).

5. При длительной стоянке автомобиля щетки стеклоочистителя можно поставить в сервисный режим (перпендикулярно лобовому стеклу).

В добрый путь!

— Расскажите про особенности комфортного и безопасного движения в зимний период.

— Используйте зимний режим (часто обозначен снежинкой) или режим ECO. Он делает работу коробки передач (особенно вариатора или «робота», которые часто ставят на китайские авто) менее резкой, снижает вероятность пробуксовки.

Для быстрого прогрева салона и борьбы с запотеванием:

включите рециркуляцию воздуха на 2-3 минуты;

затем выключите рециркуляцию, чтобы стекла не потели;

включите кондиционер (кнопку A/C). Кондиционер сушит воздух — это способ избавиться от запотевших стекол;

используйте обогрев заднего стекла, зеркал, руля и сидений. Они расходуют меньше энергии, чем печка на полную мощность для прогрева всего салона.

Набор для «выживания»

— Давайте заглянем в багажник автомобиля. Что там обязательно должно лежать зимой, особенно если планируется загородная поездка?

— Есть два вида необходимых предметов: для ежедневного использования и экстренных ситуаций. К первому относятся скребок и щетка. Обратите внимание, что дешевые щетки с жесткой щетиной царапают лакокрасочное покрытие машины. Не жалейте денег на эту, казалось бы, «мелочевку» — выбирайте хорошую щетку с мягким ворсом.

В набор «скорой помощи» входят: лопатка, трос, провода для «прикуривания» — они же «крокодилы», теплые рабочие перчатки.

Также на всякий случай стоит иметь спрей-антиобледенитель для замков (главное, чтобы он не оказался заперт в замерзшем багажнике). Сделать выбор в пользу известного бренда (низкобюджетные создаются на водной основе и потому могут на некоторое время помочь, но потом усугубят ситуацию).

На дальние поездки можно приготовить одеяло, заряженный пауэрбанк с кабелем и термос с горячим чаем.

Подводя итог, скажу фразу, которую я люблю повторять клиентам:

Ваш автомобиль умный и «напичканный» технологиями, но зимой ему нужна помощь.

Ваша предусмотрительность и пять минут грамотной подготовки утром сэкономят нервы, время и деньги на ремонт. А если что-то беспокоит, всегда заезжайте в сервис. Там проверят все «слабые места» машины и подготовят ее к холодным дням.