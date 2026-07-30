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В минтрансе рассказали, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Об этом в беседе с rzn.aif.ru сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Алексей Трутнев. «Остаточный ресурс долговечности конструкций моста через Оку, при условии сохранения ограниченной работоспособности балок пролётных строений эстакадных участков и подвесных пролётов, составляет не менее четырёх лет», — указал Трутнев. Он добавил, что в указанный период планируют завершить строительство нового мостового перехода через Оку от автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до участка Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Рязанском округе. Трутнев уточнил, что это позволит приступить к выполнению капремонта существующего моста, включая замену всех пролётных строений.

В минтрансе рассказали, сколько ещё прослужит Солотчинский мост. Об этом в беседе с rzn.aif.ru сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Алексей Трутнев.

«Остаточный ресурс долговечности конструкций моста через Оку, при условии сохранения ограниченной работоспособности балок пролётных строений эстакадных участков и подвесных пролётов, составляет не менее четырёх лет», — указал Трутнев.

Он добавил, что в указанный период планируют завершить строительство нового мостового перехода через Оку от автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до участка Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Рязанском округе. Трутнев уточнил, что это позволит приступить к выполнению капремонта существующего моста, включая замену всех пролётных строений.

Напомним, на мосту с 20 февраля 2025 года ввели ограничения движения для грузовиков свыше 30 тонн. Рязанский минтранс продлил их до марта 2027 года.

Ранее редакция РЗН. инфо отследила, что по мосту через Оку регулярно проезжают грузовики с перевесом. Согласно расчетам, груженый песком самосвал с вместимостью кузова 20 м³ весит около 45 тонн.

Кроме того, в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» зампред правительства — министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун сообщал, что перед мостом через Оку в Рязани появится пост весового контроля.

При этом весной 2026 года на объекте проводили ямочный ремонт. Рязанцы раскритиковали качество работ. Позже стало известно, что мост начнут ремонтировать, движение запустят по одной полосе.