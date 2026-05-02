Рязанцы раскритиковали качество ремонта на мосту через Оку

Жители региона выразили недоумение по поводу того, как проводятся дорожные работы на переправе. В комментарии отметили, что ремонт выглядит незавершенным и сделанным «для галочки». «Традиционный ремонт с лопаты, да еще и недоделанный! Чуть покидали, и бросили! Это как вообще!?» — возмутилась рязанка.

Напомним, 30 апреля рязанцы встали в пробку на мосту через Оку из-за ремонта дороги. В региональном Минтрансе тогда объяснили, что работы в предпраздничные дни были необходимы для обеспечения безопасности движения.