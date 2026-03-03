Рязанский минтранс продлил ограничения для проезда грузовиков по мосту через Оку

В Рязанской области продлили ограничения для движения транспорта массой более 30 тонн по мосту через Оку на автодороге Спас-Клепики — Рязань. Соответствующее постановление министерства транспорта и автомобильных дорог региона опубликовано на сайте «Рязанских ведомостей».

Согласно документу, ограничения будут действовать до марта 2027 года. Они распространяются на транспорт массой свыше 30 тонн, а также на перевозку опасных грузов, крупногабаритные и тяжеловесные транспортные средства.

Постановление принято в соответствии с федеральными законами о безопасности дорожного движения и об автомобильных дорогах.