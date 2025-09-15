Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского моста

Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжает 45-50 тысяч машин, в предаварийном состоянии. 29 июля вышла из строя ключевая деталь сооружения — один из семи деформационных швов. Чтобы сохранить сооружение до сдачи моста-дублера в Дядькове, весной 2025 года власти ввели жесткие правила и ограничения, в том числе запрет проезда для грузового транспорта свыше 30 тонн. Но, несмотря на это, ежедневно по разрушающемуся объекту проезжают сотни большегрузов с перевесом. И в нашей статье мы это доказали. Редакция РЗН. Инфо выяснила, кто ответственен за проверку фур, которые систематическими нарушениям приближают возможное разрушение Солотчинского моста.

В 2022 году губернатор Павел Малков заявлял, что по заключению экспертов, мост сможет проработать пять — максимум семь лет. С тех пор уже прошло три года. Эксперты не обманули…

Чтобы сохранить сооружение до сдачи моста-дублера в Дядькове, весной 2025 года власти ввели жесткие правила и ограничения, в том числе запрет проезда для грузового транспорта свыше 30 тонн.

Но, несмотря на это, ежедневно по разрушающемуся объекту проезжают сотни большегрузов с перевесом.

Редакция РЗН. Инфо выяснила, кто ответственен за проверку фур, которые систематическими нарушениям приближают возможное разрушение Солотчинского моста.

Машины с перегрузом спокойно проезжают мимо поста ГИБДД

В феврале 2025 года минтранс объявил об ограничениях на мосту. Министерство предложило использовать площадку в районе поста ГАИ на Солотчинском шоссе для осуществления перевалки грузов, у которых зафиксировано превышение веса. На «Яндекс-картах» там обозначен пункт весового контроля.

То, что пункт существует только на онлайн-картах, они не учли. Ведь за несколько недель наблюдения в августе-сентябре сотрудники редакции РЗН. Инфо не увидели на площадке ни оборудования, ни работы.

Также стало понятно, что в среднем днем за час по мосту проезжает от 40 до 100 грузовиков, которые потенциально могут нарушать установленные ограничения в 30 тонн.

Среди самых частых «нарушителей» — самосвалы. Грузовики Shacman, Howo, Man, Scania, Volvo, Dongfeng курсируют туда-обратно через пост в течение дня с песком или грунтом.

Чтобы доказать, что среди них есть нарушители возьмём конкретную машину и заглянем к ней в кузов.

Вот на фото самосвал Scania 440, груженный песком. В открытых источниках масса автомобиля без груза колеблется от 14 до 18,5 тонн, но в среднем указывается 15 000 кг. Возьмём этот вес за среднее значение. А теперь посчитаем, сколько весит песок из кузова. Для этого вновь заглянем в характеристики Scania и увидим там, что объем кузова самосвала 20-21 кубический метр (м3). На фото он не заполнен, поэтому возьмём по минимуму — 18 м³.

Путём простых расчётов получается, что вес груза около 27 тонн, а масса машины ещё — 15.

Таким образом, минимум на 12 тонн машина превышает ограничения и при этом спокойно проезжает через пост.

Автоинспекторы при этом редко тормозят самосвалы, а другие грузовики — часто. Среди них лесовозы, фуры с прицепами и т. д. Сотрудники ГАИ без проблем пропускают перегруженные песком самосвалы, но могут в срочном порядке перейти через дорогу в четыре полосы и «махнуть палкой» лесовозу.

Но даже остановленные машины более чем на 10 минут не задерживаются и после «оформления» на посту уезжают на все четыре стороны.

«Здесь наши полномочия всё»

Рязанская ГАИ в ответе на запрос редакции указала, что проверять вес грузовиков, проезжающих по Солотчинскому мосту, не в их компетенции.

Причем сотрудники Госавтоинспекции не только не могут останавливать «подозрительные» машины и проверять тоннаж по документам, но и выписывать им соответствующие штрафы.

«В соответствии с требованиями федерального закона, статья 12.21.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства) с 1 января 2023 года исключена из перечня статей, рассмотрение которых входит в компетенцию органов внутренних дел, и остается исключительной прерогативой федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный транспортный надзор и таможенных органов», — написали в ведомстве.

В региональном министерстве транспорта нас отослали в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Рязанской области МТУ Ространснадзора по ЦФО. Туда, по словам минтранса, направили просьбу «оказать содействие и проработать вопрос весового контроля грузовых транспортных средств на дороге». Также власти попросили ГАИ штрафовать водителей, нарушающих ПДД на объекте.

Формально свои обязательства в рязанском минтрансе выполнили: развесили дорожные знаки и информационные щиты, направили просьбы в компетентные органы. В министерстве заверили — минтранс осуществляет постоянный мониторинг ситуации и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

«В рамках предоставленных полномочий», — говорится в документе за подписью замминистра Антонины Черских.

Также по информации министерства, пункт весового контроля функционирует.

«На специально оборудованной площадке, в районе стационарного поста функционирует передвижной пункт весогабаритного контроля транспортных средств, находящийся в ведении Ространснадзора, который оснащен необходимым оборудованием для проведения визуального, инструментального и документального контроля транспортных средств на соответствие установленным требованиям», — подчеркнули региональные власти.

Очень скрытные и занятые

Редакция сделала запрос в Ространснадзор. Мы спросили у ведомства, по какому графику работает пункт, кто именно проверяет подозрительные авто — сотрудники ГАИ или Ространснадзора, а также запросили информацию по количеству машин, которые проверили с начала 2025 года.

В ответе за подписью начальника Ространснадзора Ярослава Асташова нам написали, что передвижные пункты весогабаритного контроля создаются на базе автомобиля или прицепа. На федеральных дорогах их организует Ространснадзор, а на других — уполномоченный контрольный орган, владелец дороги или назначенное им лицо.

Фото Ространснадзора из Хабаровского края.

Технически, можно «перевести стрелки» по ответственности за установку оборудования на рязанскую власть: Солотчинское шоссе, на котором расположен Окский высоководный мост, в постановлении правительства Рязанской области указан, как дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения под номером 61К-849.

Из части ответа Ространснадзора, где они поясняют, кто именно ставит на дорогу пункт весового контроля, становится ясно, что перед мостом это должен делать «уполномоченный контрольно-надзорный орган, владелец автодороги или назначенное им лицо», а не Ространснадзор, потому что ведомство отвечает за установку подобного оборудования только на федеральных трассах.

Отметим, что нарушители изначально обречены на успех без таких пунктов перед мостом. Получается, что со стороны Шумаши вес никто не замеряет. И даже если перегруз удастся обнаружить, то выяснится это уже на посту около Круиза. После того, как грузовик проедет через мост.

Аналогичная ситуация и с большегрузами из Рязани. Контроль за весом машин в сторону Солотчи также отсутствует. Нам видится, что если бы постоянные комплексы стояли около Шумаши и напротив поста ДПС в сторону области, то подобных нарушителей явно стало бы меньше.

Более того, взимаемые штрафы позволят не только сохранить мост, но и окупить весовые пункты, и даже пополнить бюджет. Это смелое заявление опирается на размеры штрафов за перегрузы.

Минимальный штраф — 300 тысяч рублей

На мосту через Оку установлены дорожные знаки, ограничивающие движение транспортных средств с массой или нагрузкой на ось, превышающей 30 тонн.

Штрафы за нарушение требований знака (КОАП РФ 12.21 1ч):

За движение транспортного средства с превышением допустимой массы или нагрузки на ось более чем на 10%, но не более 20%, без специального разрешения — штраф 300 тысяч рублей на владельца транспортного средства (с 18 июля 2025 года все подобные штрафы выписываются только на собственника, а не водителя).

За превышение массы или нагрузки на ось более чем на 20%, но не более 50% — штраф 450 тысяч рублей.

За перегруз более чем на 50% — штраф 600 тысяч рублей.

Также максимальная сумма штрафа положена за отказ или уклонение от прохождения весового и габаритного контроля.

«Пункт, которого нет»

В вышеупомянутом ответе на запрос Ространснадзор подтвердил просьбу рязанского минтранса о проверке большегрузов. Федеральное ведомство смело заявило, что пункт установлен ими и работает. Из нового — его деятельность организуют по дневному утвержденному графику. Но это — все, что удалось узнать.

«Сведения связанные с графиком работы поста, а также количество проверенных транспортных средств носит служебный характер, в связи с чем данная информация не может быть предоставлена», — написали в Ространсадзоре [Орфография и пунктуация сохранены].

Если пишут, что работает, значит работает. Может, это не призрачный график, а мы попадали в неудачное время наблюдений? Поэтому в следующем запросе мы попросили аккредитовать журналиста РЗН. Инфо для освещения процесса проверок машин и большегрузов с помощью оборудования Ространснадзора.

В ответе с подписью заместителя руководителя Александра Проходцева нам любезно сообщили о большой загрузке сотрудников и повторно напомнили, что вопросы о сохранности автодорог и введении ограничений на дорогах регионального значения относятся к полномочиям госвласти Рязанской области.

«Осветить работу по осуществлению весогабаритного контроля не представляется возможным», — написали в Ространснадзоре.

После месяца запросов от РЗН. Инфо и попыток добиться ответов о работе пункта, рязанский минтранс внезапно отчитался о рейде, проведенном 4 сентября на Солотчинском шоссе совместно с Ространснадзором. То есть в течение семи месяцев ни одной подобной проверки не проходило (по крайней мере публично минтранс и Ространснадзор до этого не отчитывался о них), а после массовых запросов редакции — случилось чудо.

О количестве найденных перегрузов в публикации не говорилось. О количестве проверенных автомобилей также не сказано. Даже о размерах внушительных штрафов, которые грозят нарушителям, не сказано. Власти ограничились лишь самим фактом — «владельцам предстоит оплатить штраф».

Рейд проводили на месте, где все пойманные фуры очевидно уже проехали по предаварийному объекту, приближая возможное разрушение моста. И это не только мнение редакции, сотни рязанцев уже опасаются передвигаться по нему.

«Не провалится ли эта конструкция подо мной, пока я стою в пробке?»

Вышедший из строя деформационный шов на мосту — это специальный зазор, который позволяет ему расширяться и сжиматься при изменении температуры или нагрузок. Он нужен, чтобы объект не треснул и не повредился из-за этих движений.

Если шов сломается или засорится, мост не сможет нормально «двигаться», что может привести к трещинам и повреждениям конструкции.

Сейчас сломанный шов дорожники накрыли тремя металлическими щитами, а скорость по правой полосе ограничили 20 км в час. Подобная картина явно не добавила уверенности проезжающим по мосту водителям.

«Текущее состояние моста добавляет тревожности: не понимаешь, в какой момент ты утром поедешь на работу, а там опять что-то сломается, и не провалится ли эта конструкция подо мной, пока я стою в пробке или еду. В воздухе витает вопрос: а безопасно ли по нему вообще передвигаться, если столько разговоров о том, что он в предаварийном состоянии», — заявила водитель Юлия, которая каждый день передвигается по мосту на работу и обратно.

Запреты действуют на объекте с февраля 2025 года. Прошло семь месяцев, идет восьмой. За это время по важнейшему объекту инфраструктуры региона проехали по усредненным подсчетам восемь миллионов автомобилей. Среди них — тысячи большегрузов, которые лишь приближают возможное фиаско.

Сколько еще простоит, и в каком состоянии Солотчинский мост, будет ясно после экспертизы, которую решили провести после выхода из строя деформационного шва. Ее результаты ожидают 20 октября 2025 года.