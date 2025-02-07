На мосту через Оку в Рязани введут ограничения

С 20 февраля 2025 года на мосту через реку Ока на автодороге «Спас-Клепики — Рязань» вводятся временные ограничения движения для грузовых автомобилей с общей массой свыше 30 тонн.

На мосту через Оку в Рязани введут ограничения для грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

С 20 февраля 2025 года на мосту через реку Ока на автодороге Спас-Клепики — Рязань вводятся временные ограничения движения для грузовых автомобилей с общей массой свыше 30 тонн. Все транспортные средства могут двигаться с минимальной дистанцией до движущегося впереди автомобиля 40 метров, при этом грузовые — только по правой полосе.

Решение принято в связи с результатами последнего обследования мостового сооружения, которое показало необходимость введения ограничений для обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в публикации.