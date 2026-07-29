В Рязанской области отремонтируют участок моста через Оку за 12,7 млн рублей

В Рязанской области объявили тендер на ремонт участка моста через Оку стоимостью 12,7 млн рублей. Об этом пишет «Рязинформбюро». Согласно конкурсной документации, на сооружении выявили критические дефекты модульного деформационного шва. Также специалисты обнаружили сильную коррозию сварных швов балочных профилей и траверсов, признаки перегрузки узла крепления, повреждения плиты над опорой № 8 и нарушение гидроизоляции.