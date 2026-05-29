Рязанцы пожаловались на состояние Солотчинского моста после ямочного ремонта

Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. По словам жителей, состояние моста крайне неудовлетворительное. Отмечается, что на многих участках дороги покрытие похоже стиральную доску, местами торчит оголенная арматура. Также рязанцы подчеркнули, что транспорт сильно трясет во время поездки. «Проезжать на автобусе по мосту страшно, велика вероятность создания аварийной ситуации», — говорится в сообщении.