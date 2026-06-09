Роспотребнадзор: в Рязани улучшилось качество воздуха около промпредприятий

Согласно докладу, в зонах влияния промышленных предприятий ситуация улучшилась. В отчетном году там взяли 4 тысячи 502 пробы и нашли лишь два случая превышения нормативов (0,04%), тогда как в 2024 году таких нарушений было 29 (0,48%). Кроме того, Центр гигиены и эпидемиологии проводил расширенные рекогносцировочные исследования в шести точках: в четырех районах Рязани и в Турлатове. Лаборатории проверяли воздух сразу по 14 показателям, включая формальдегид, фенол, сероводород, диоксид азота и другие вещества. В докладе отметили, что по всем 282 проведенным тестам результаты оказались в пределах допустимых норм.

В Рязани улучшилось качество воздуха около промышленных предприятий. Об этом свидетельствуют данные доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Рязанской области в 2025 году», подготовленного управлением Роспотребнадзора по региону.

Доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций выросла в Рязанской области в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Так, в 2025 году лаборатории исследовали 8 тысяч 572 пробы атмосферного воздуха. Специалисты подчеркнули, что в целом по региону доля проб с превышением гигиенических нормативов увеличилась с 0,3% до 0,7%.

При этом ситуация разнится в зависимости от типа населенных пунктов. В городских поселениях воздух стал чище: доля не соответствующих нормам проб снизилась с 0,5% в 2024 до 0,04% в 2025 году. А вот в сельской местности зафиксировали заметный рост показателей загрязнения — с 0,2% до 1,4%.

Отдельное внимание в докладе уделили мониторингу в Рязани и Рязанском районе. Исследования проводили в двух точках: на улице Зубковой в Дашково-Песочне и на улице Школьной в деревне Турлатово.

В Рязани за год проверили 2 тысячи 604 пробы, и все они оказались в норме, как и годом ранее. В Турлатове из 2 тысяч 604 проб специалисты обнаружили 31 несоответствие по содержанию сероводорода. Его концентрация превышала норму в 1,1-3,2 раза. Для сравнения, в 2024 году в поселке зафиксировали лишь десять подобных случаев, тогда превышения составляли 1,5-5 ПДК.

Согласно докладу, в зонах влияния промышленных предприятий ситуация улучшилась. В отчетном году там взяли 4 тысячи 502 пробы и нашли лишь два случая превышения нормативов (0,04%), тогда как в 2024 году таких нарушений было 29 (0,48%).

Кроме того, Центр гигиены и эпидемиологии проводил расширенные рекогносцировочные исследования в шести точках: в четырех районах Рязани и в Турлатове. Лаборатории проверяли воздух сразу по 14 показателям, включая формальдегид, фенол, сероводород, диоксид азота и другие вещества. В докладе отметили, что по всем 282 проведенным тестам результаты оказались в пределах допустимых норм.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на вонь сероводорода в городе. Так, за первую неделю лета зафиксировано шесть превышений вредных веществ в воздухе.

Губернатор Павел Малков сообщил в марте, что вместе с предприятиями в регионе запланирован запуск системы мониторинга выбросов в реальном времени — с использованием технологий искусственного интеллекта.

Рязанский областной суд постановил, что Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды должна установить стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в деревне Турлатово Рязанского района.

В июне 2025 года в Рязани возбудили уголовное дело после проверки качества воздуха в городе. Рязанцы тогда отмечали, что утром заметили у себя тошноту, головокружение.