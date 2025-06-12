Рязанцы пожаловались на признаки отравления после вони в городе

Отмечается, что сильных химический запах накрыл несколько районов города в ночь с 11 на 12 июня. Жители Октябрьского городка, Дядькова, Горрощи, Песочни, Московского и Кального выразили недовольства в соцсетях. Рязанцы отмечают, что утром заметили у себя тошноту, головокружение.