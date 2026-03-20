В Турлатове установят пост наблюдения за воздухом
Рязанский областной суд постановил, что Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды должна установить стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в деревне Турлатово Рязанского района. Решение принято 19 марта в апелляционном порядке — после иска местных жителей и отмены решения районного суда. Пункт должны оборудовать и запустить в работу в течение года с момента вступления решения в законную силу.
