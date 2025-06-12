В Рязани возбудили уголовное дело после проверки качества воздуха в городе

В Рязани возбудили уголовное дело после проверки качества воздуха в городе. Об этом 12 июня сообщает региональная межрайонная природоохранная прокуратура.

Отмечается, что на территории областного центра и Рязанского района фиксировались факты загрязнения атмосферного воздуха. После этого материалы проверки природоохранной прокуратуры направляли в орган предварительного расследования.

В итоге было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 УК (загрязнение атмосферы) для преследования виновных лиц.

Напомним, рязанцы в течение нескольких недель массово жаловались на неприятный запах от выбросов. 12 июня горожане заявили о признаках отравления после вони в городе