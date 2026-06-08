В Рязани за неделю зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе

С 3 по 7 июня в районе Дашково‑Песочня обнаружены превышения ПДК сероводорода: 3 июня максимальный уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 2,96 ПДКмр, 4 июня — 1,69 ПДКмр, 5 июня — 1,78 ПДКмр, 6 июня — 1,67 ПДКмр, 7 июня — 1,76 ПДКмр. Кроме того, 4 июня на улице Черновицкой зафиксировано превышение ПДК диоксида азота — 1,5 ПДКмр. В Канищеве и в районе Рязанского кремля нарушений не было. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.

В Рязани за неделю зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

С 3 по 7 июня в районе Дашково‑Песочня обнаружены превышения ПДК сероводорода: 3 июня максимальный уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 2,96 ПДКмр, 4 июня — 1,69 ПДКмр, 5 июня — 1,78 ПДКмр, 6 июня — 1,67 ПДКмр, 7 июня — 1,76 ПДКмр.

Кроме того, 4 июня на улице Черновицкой зафиксировано превышение ПДК диоксида азота — 1,5 ПДКмр.

В Канищеве и в районе Рязанского кремля нарушений не было.

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.