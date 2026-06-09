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Рязанцы пожаловались на вонь в городе
Жалоба поступила от жителей Недостоева. По их словам, запах гари ночью ощущался во всем районе. Напомним, в Рязани на прошлой неделе, с 1 по 7 июня, зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе.

Рязанцы пожаловались на вонь в городе. Пост об этом ночью 8 июня опубликовали в соцсетях.

Жалоба поступила от жителей Недостоева. По их словам, запах гари ночью ощущался во всем районе.

Напомним, в Рязани на прошлой неделе, с 1 по 7 июня, зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе.