Рязанцы пожаловались на вонь в городе

Жалоба поступила от жителей Недостоева. По их словам, запах гари ночью ощущался во всем районе. Напомним, в Рязани на прошлой неделе, с 1 по 7 июня, зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе.