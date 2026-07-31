«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» главного музыкального фестиваля Рязани

Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым о том, как готовится главное рязанское музыкальное событие уходящего лета — «Подбелка-2026» — на улице Почтовой, как решаются проблемы со звуком и техническим оснащением, как устроен фестиваль изнутри, а также как гостям получить максимум удовольствия от мероприятия, не заблудившись в потоке музыки.

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» состоится в пятницу, 21 августа на улице Почтовой. Мероприятие является традиционной частью празднования Дня города и ежегодно объединяет тысячи рязанцев и гостей города. «Подбелка» впервые состоялась 15 лет назад, в 2011 году, и с тех пор стала настоящей традицией, прерывавшейся лишь на период пандемии.

Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым о том, как готовится главное рязанское музыкальное событие уходящего лета — «Подбелка-2026» — на улице Почтовой, как решаются проблемы со звуком и техническим оснащением, как устроен фестиваль изнутри, а также как гостям получить максимум удовольствия от мероприятия, не заблудившись в потоке музыки.

— В чем главная особенность «Подбелки»?

— У нас одновременно работают четыре сцены с разным наполнением, и все это происходит несколько часов. Это создает реальные, порой экстремальные вызовы для команды. Очень часто возникают критические накладки с поиском необходимого технического оснащения.

За годы фестиваля не раз приходилось сталкиваться с физическим дефицитом оборудования в городе. Такой объем аппаратуры просто не требуется для обычных мероприятий, поэтому в свободном доступе ее не оказывалось.

Если же в Рязани параллельно проходит какое-то крупное событие, нам приходилось накануне фестиваля заказывать фуры с оборудованием и везти звук из Тулы или из Москвы, чтобы обеспечить достойный уровень мероприятия.

— Зачем нужно именно четыре сцены? Почему их не две? Как распределяется их наполняемость?

— Музыкальных жанров гораздо больше, чем два. Если делить сцены на две большие основные площадки, которые стоят в торцах улицы Почтовой, то там оказываются кавер-группы с одной стороны и рок-жанры с другой. Однако у нас, например, есть отдельная сцена для молодых исполнителей. Это новые коллективы, которые не имеют за плечами большого опыта, и выпускать их сразу на большую сцену для нас, как для организаторов, слишком рискованно.

Плюс желающих попасть на главную площадку всегда значительно больше. Кроме того, среди самих музыкантов при отборе заявок часто возникают собственные предпочтения: кто-то считает определенную сцену более респектабельной. Хотя в нашем понимании обе большие сцены имеют равнозначное значение: по размеру и объему звука они одинаковы. Площадка около памятника Ленину условно считается основной, так как каверы известных песен более популярны у зрителей, на сцене также выступает хедлайнер фестиваля, и проходит награждение.

Разделение жанров и уровня исполнителей привело к необходимости создать четыре точки притяжения. К тому же, это позволяет равномерно распределить зрителей по улице, избегая непропорциональной концентрации людей в одном месте. Ранее мы пробовали экспериментировать, делали целых семь сцен, захватывали даже Лыбедский бульвар. Но за последние несколько лет выработалась устойчивая и всем удобная схема из четырех сцен, на которой мы и зафиксировались.

— Четыре сцены — это не только распределение участников, но и огромная работа со звуком. Как вы избегаете каши из звуковых волн?

— Это одна из самых важных задач. Крайне важно не допускать пересечения звука. Даже те сцены, которые находятся внутри Почтовой, мы стараемся раздвинуть друг от друга так, чтобы звуковые волны не накладывались. Благо, что улица имеет естественный изгиб, поэтому две большие сцены, направленные внутрь пешеходной зоны, не пересекаются друг с другом. Бывали случаи, когда во время Дня города на Лыбедском бульваре проходили другие мероприятия, и нам приходилось в ручном режиме созваниваться со звукорежиссерами на других площадках, чтобы они делали тише своё оборудование.

Мы внимательно следим за тем, чтобы площадки не перебивали одна другую, и люди могли наслаждаться выбранным ими музыкальным направлением без помех.

— С какими главными организационными проблемами вы столкнулись в 2026 году?

— Обычно дату празднования Дня города назначают чуть ли не в мае или в крайнем случае в начале июня. В этом же году официальная информация не объявлялась вплоть до середины июля. Долго обсуждалась дата 21 августа, но в итоге празднование перенесли на более позднее время. Нам предложили остаться на 21 августа, и мы согласились.

На самом деле, для нас это даже хорошо и логично. Празднование Дня города традиционно проходит в выходные дни, а «Подбелка» исторически проводится в пятницу. Мы специально разводим мероприятие в разные даты, чтобы у людей не было дилеммы, куда идти и что слушать. К тому же, участие всех музыкантов является добровольным и бесплатным, и в выходные дни, особенно в летний период, коллективы часто заняты на свадьбах или корпоративах. «Выцепить» все группы в выходной день практически нереально, поэтому пятница остается идеальным временем, когда все исполнители свободны.

— Насколько важна поддержка властей в решении таких логистических и организационных задач?

— Без поддержки мэрии и правительства региона реализовать такой масштабный и сложный проект было бы попросту невозможно. Я благодарен администрации города и областным властям за постоянную помощь, понимание специфики уличных мероприятий и содействие в решении логистических задач. Благодаря их участию фестиваль продолжает жить и развиваться, несмотря на все внешние вызовы.

— Давайте поговорим про зрительское голосование. Жаловались ли люди на «накрутки» и как вы решаете эти ситуации?

— Голосование за победителя «Подбелки» — публичное, оно проходит в моменте, у нас нет нескольких дней на подсчет. Мы пробовали разные механики, включая независимые инструменты и даже офлайн-точки с волонтерами и ноутбуками, где можно было подойти и отдать свой голос. Однако нашей целью было найти удобный инструмент, чтобы каждый мог отдать свой голос за понравившийся коллектив.

Город у нас и правда талантливый — творческих коллективов много. И находятся светлые головы, которые в моменте начинают реализовывать свои зрительские симпатии в виде накруток. Бывали случаи, когда за коллектив, который еще даже не выступал, в голосование прилетало огромное количество голосов из-за активности в социальных сетях. Мы сразу же реагируем, и отсекаем эти аномальные всплески. Конечно, возникают вопросы к организаторам, но мы стараемся сделать голосование максимально справедливым. Как правило, результаты отличаются по местам с существенным отрывом, поэтому мы с уверенностью объявляем тех, кто набрал большее количество зрительских голосов.

В конце концов, мы же не президента выбираем, а просто определяем зрительские симпатии.

— Как из года в год меняются коллективы? Есть ли основной костяк?

— Состав участников меняется, но есть и постоянные коллективы. Мы всегда находим и приглашаем иногородних музыкантов из районов области, Коломны, Москвы, а также местные новые группы. Бывает, что один коллектив распался, и из его участников сформировалось несколько новых. Есть музыканты, которые выступают в нескольких коллективах одновременно: сначала на одной сцене, а через полчаса — в составе другой группы на другой площадке. Иногда люди сетуют на то, что на разных сценах в один момент выступают отличные коллективы, которые они хотели бы послушать, но вынуждены делать выбор. Но если перед зрителями возникают только такие проблемы, это значит, что мы как организаторы свою работу выполняем правильно. Это признак успеха фестиваля, когда уровень музыки настолько высок, что сложно выбрать что-то одно.

— Какой фестиваль был лично для вас самым запоминающимся? Может быть, произошла какая-то необычная ситуация?

— Для организатора каждый текущий фестиваль должен быть лучшим, но если говорить о запоминающихся моментах, то это всегда история про преодоление. Во время одного из прошлых фестивалей из-за внезапной технической накладки у солистки одного из коллективов перестали работать микрофон и колонки. Ситуация была критическая, но она посмотрела на своих коллег и решила петь. Ее поддержали другие участники группы. Так они спели несколько песен живым голосом, просто потому что очень хотели выступить и не подвести зрителей. Конечно, это невозможно запланировать или прописать в режиссерском сценарии, но отчасти именно такие моменты становятся той самой неотъемлемой живой эмоцией фестиваля, которую люди запоминают надолго.

— Какую вы видите «Подбелку» в дальнейшем, через несколько лет? Планируется ли расширение?

— Мы с нашим продюсером Дмитриев Гавердовским перед началом планирования каждого фестиваля проводим мозговой штурм и обсуждаем, будем ли мы что-то менять. Последние несколько лет мы приходим к выводу, что формат устоялся, он понятен для аудитории, и пока нет смысла его кардинально модифицировать.

— Что вы считаете самым важным для фестиваля с организационной точки зрения?

— Мы начинаем переживать за погоду за две-три недели до события. Дождь и холод — это худшее стечение обстоятельств, хотя бывали случаи, когда при 15 градусах и моросящем дожде улица была полна людей под зонтиками, и музыканты продолжали выступать. Но идеальный вариант — это теплый пятничный вечер и закатное солнце.

— Что вы посоветуете гостю, который придет на «Подбелку» в 2026 году?

— Я посоветую три вещи. Во-первых, приходите с хорошим настроением, это залог успеха любого мероприятия. Во-вторых, берите с собой друзей, чтобы разделить эмоции и впечатления. И в-третьих, постарайтесь заранее спланировать те коллективы, которые вы хотели бы послушать, изучив программу на сайте. В моменте атмосфера и впечатления могут захлестнуть, и будет уже не до планирования. Просто доверьтесь музыке и наслаждайтесь моментом, ведь именно для этого мы и собираемся вместе на «Подбелке», чтобы создать настоящий праздник для Рязани.

Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

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