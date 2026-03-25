В мониторинге выбросов в Рязани примет участие ИИ

В Рязанской области появится экологический совет при губернаторе. Об этом 25 марта рассказал Павел Малков, выступая с отчетом перед депутатами облдумы.
По его словам, в сфере экологии много реальных проблем, но хватает и спекуляций — нужен системный подход и открытый диалог. К работе в совете пригласили депутатов.
Вместе с предприятиями в регионе запланирован запуск системы мониторинга выбросов в реальном времени — с использованием технологий искусственного интеллекта.
Ранее зампред правительства Александр Шаститко сообщал, что рязанский завод установит четыре поста для мониторинга качества воздуха.
Рязанский областной суд постановил, что Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды должна установить стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в деревне Турлатово Рязанского района.