В мониторинге выбросов в Рязани примет участие ИИ

В Рязанской области появится экологический совет при губернаторе. Об этом 25 марта рассказал Павел Малков, выступая с отчетом перед депутатами облдумы.

По его словам, в сфере экологии много реальных проблем, но хватает и спекуляций — нужен системный подход и открытый диалог. К работе в совете пригласили депутатов.

Вместе с предприятиями в регионе запланирован запуск системы мониторинга выбросов в реальном времени — с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее зампред правительства Александр Шаститко сообщал, что рязанский завод установит четыре поста для мониторинга качества воздуха.

Рязанский областной суд постановил, что Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды должна установить стационарный пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в деревне Турлатово Рязанского района.